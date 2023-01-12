https://uz.sputniknews.ru/20230112/skonchalsya-byvshiy-pervyy-sekretar-tsk-kompartii-uzbekskoy-ssr-rafik-nishanov-31424854.html

Скончался бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Рафик Нишанов

Скончался бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Рафик Нишанов

Рафик Нишанов скончался в возрасте 96 лет.

2023-01-12T18:12+0500

2023-01-12T18:12+0500

2023-01-12T18:12+0500

происшествия

ссср

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Бывший руководитель коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов скончался в среду в возрасте 96 лет за четыре дня до своего дня рождения. Об этом сообщил журналист Рахимджон Султанов. Официальные источники информацию пока не подтвердили.По информации Султанов, Нишанов с 1989 года по настоящее время проживал в Москве, а умер за границей. В данное время семья решает, где он будет похоронен. Рассматриваются варианты погребения рядом с супругой в Женеве или в Узбекистане.Известно, что Нишанов родился 15 января 1926 года. Он окончил Ташкентский вечерний педагогический институт, является кандидатом исторических наук. С 1951 года находился на партийной работе в Узбекской ССР. В 1970 году Нишанов перешел на дипломатическую работу в качестве чрезвычайного и полномочного посла СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике, а с 1978 года работал советским послом в Иордании. С 9 декабря 1986 года по 9 апреля 1988 года занимал должность председателя президиума Верховного Совета Узбекской ССР, одновременно с 29 июня 1987 года по 24 мая 1988 года - был заместителем председателя президиума Верховного Совета СССР. В январе 1988 года возглавил ЦК компартии Узбекской ССР, одновременно с конца мая 1988 года до 25 мая 1989 года являлся членом президиума Верховного Совета СССР. В июне 1989 года Нишанов был назначен председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. В сентябре 1991 года занял должность советника президента СССР.В 2012 году в Москве, а в 2021 году в Ташкенте на узбекском и русском языках была опубликована книга его воспоминаний "Деревья зеленеют до метелей".Нишанова неоднократно награждали орденами и медалями СССР и России. Так, в преддверии 90-летнего юбилея Указом президента России Владимира Путина был награждён орденом Почёта, а в январе 2021 года — орденом Александра Невского. В советское время был удостоен почетного звания "Заслуженный работник культуры Узбекской ССР".

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скончался бывший первый секретарь цк компартии узбекской сср рафик нишанов рафик нишанов скончался в возрасте 96 лет