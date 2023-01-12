https://uz.sputniknews.ru/20230112/uzbekistan-eksportiroval-remeslennuyu-produktsiyu-na-132-mln-31423824.html

Узбекистан экспортировал ремесленную продукцию на $13,2 млн

Узбекистан экспортировал ремесленную продукцию на $13,2 млн

В рамках программы развития ремесленничества работу получили 91 534 человек.

2023-01-12T19:36+0500

2023-01-12T19:36+0500

2023-01-12T19:36+0500

экономика

узбекистан

экспорт

ремесленники

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Экспорт продукции гончаров, мастеров по вышивке, ювелирному делу, резьбы по дереву, ковроткачеству и ручному ткачеству составил $13,2 млн при поддержке посольств и представительств Узбекистана в зарубежных странах. Об этом в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) рассказал Кобил Жамолов, первый заместитель председателя ассоциации "Хунарманд".Также Жамолов рассказал, что 2022 году за счет кредитов и субсидий в рамках программы развития ремесел созданы 91 534 новых рабочих места. Из них 68% приходится на женщин, 44% – на молодежь.Кроме этого, в прошлом году построили семь новых центров "Хунарманд". В частности, два золотошвейных центра в Бухаре и в Вобкентском районе Бухарской области, центр ремесел в Чиланзарском районе Ташкента, Центр гончарного дела в Шахрисабзе Кашкадарьинской области, Центр росписи и резьбы по дереву в Фуркатском районе Ферганской области, ювелирный центр в Шайхонтахурском районе.В национальный каталог народных промыслов были включены 353 мастера, которые стали победителями различных республиканских и международных выставок и конкурсов. Также около 1,2 тыс. ремесленников были включены в туристический реестр.Помимо прочего, для налаживания онлайн-продаж узбекской ремесленной продукции запустили интернет-магазины uzcrafts.uz, suzanihop.uz и ikatmarketing.com. Онлайн-продажи таких национальных брендов, как “Chust Do’ppi”, “Adras of Margilan”, “Karakul Fur”, “Rishtan Ceramics” превысили $1,6 млн. Они представлены более 5 тыс. наименований.В 2023 году планируется, узбекистанские мастера примут участие в 28 международных выставках, а также увеличение объема экспорта ремесленной продукции Узбекистана планируют увеличить до $15,3 млн.

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узбекистан экспортировал ремесленную продукцию на $ 13 2 млн в рамках программы развития ремесленничества работу получили 91 534 человек купить узбекскую керамику в москве россии сколько стоит узбекская посуда