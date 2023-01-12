https://uz.sputniknews.ru/20230112/v-lnr-obnarujili-sxron-ukrainskix-diversantov-planirovavshix-terakty--video-31426230.html

В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов, планировавших теракты – видео

В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов, планировавших теракты – видео

Содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов в Луганске.

2023-01-12T20:21+0500

2023-01-12T20:21+0500

2023-01-12T20:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

украина

луганск

террористы

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов, планировавших теракты в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.Он уточнил, что в тайнике обнаружили несколько пулеметов, гранатометы, патроны различного калибра, в том числе иностранного производства, выстрел к пушке 2А28.По его словам, сейчас устанавливаются лица, причастные к террористической деятельности.ВСУ регулярно пытаются устроить теракты на территории новых регионов России. Так, во вторник группу украинских диверсантов задержали в Запорожской области.Тридцать первого декабря другой схрон боевиков обнаружили в пригороде Луганска. В нем находилось большое количество оружия, гранат и боеприпасов. Источник РИА Новости в силовых структурах ЛНР тогда отметил, что профильные ведомства республики "проводят дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов" в регионе.Помимо этого, в конце декабря в центре Мелитополя взорвался автомобиль, пострадали два человека. Кроме того, боевики подорвали пешеходный мост в населенном пункте Пологи.В середине декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — селе Константиновка. Украинские диверсанты заложили взрывчатку у опор моста. Он выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение пришлось приостановить.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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Правоохранители обнаружили и уничтожили в ЛНР тайник диверсантов Правоохранители обнаружили и уничтожили в ЛНР тайник диверсантов, содержимое предназначалось для совершения терактов в Луганске 2023-01-12T20:21+0500 true PT0M51S

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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в лнр обнаружили схрон украинских диверсантов планировавших теракты видео содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно террористических актов в луганске