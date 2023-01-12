https://uz.sputniknews.ru/20230112/vrachi-rasskazali-kakie-produkty-pomogayut-menshe-merznut-v-morozy-31405665.html
Врачи рассказали, какие продукты помогают меньше мерзнуть в морозы
Врачи рассказали, какие продукты помогают меньше мерзнуть в морозы
Какие изменения в питании помогут справиться с зимними морозами - читайте в нашем материале.
2023-01-12T07:01+0500
2023-01-12T07:01+0500
2023-01-12T07:01+0500
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Чтобы меньше мерзнуть в морозы, необходимо хотя бы на время отказаться от употребления алкоголя и увеличить калорийность рациона, посоветовала врач-эндокринолог, диетолог Виктория Елисеева. Она подсказала россиянам изменения в питании, позволяющие легче перенести неблагоприятные погодные условия.Легче сохранять тепло в морозы можно, немного изменив свой рацион, уверена Елисеева. По ее мнению, прежде всего необходимо отказаться от обезвоживающих и мочегонных напитков. Также в сильные морозы строго запрещен прием алкоголя, продолжила врач.Вместо чая и кофе Елисеева рекомендовала пить безалкогольный глинтвейн, который согревает за счет входящих в его состав пряностей. Также, по ее словам, поможет легче пережить морозы пряная пища, позволяющая сохранить тепло тела в период сильного понижения температуры.Кроме того, эндокринолог предложила изменить рацион в пользу увеличения калорийности за счет приема сложных углеводов в сочетании с небольшим количеством животных жиров.Елисеева напомнила о важности теплой одежды в период морозов. Жители центральной части России, особенно горожане, зачастую пренебрегают этим правилом, поскольку передвигаются на собственном автомобиле или в общественном транспорте. Врач считает это большой ошибкой.
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какие изменения в питании помогут справиться с зимними морозами читайте в нашем материале врачи рассказали какие продукты помогут меньше мерзнуть в морозы что есть чтобы не мерзнуть что есть в морозы какие продукты помогают не мерзнуть
какие изменения в питании помогут справиться с зимними морозами читайте в нашем материале врачи рассказали какие продукты помогут меньше мерзнуть в морозы что есть чтобы не мерзнуть что есть в морозы какие продукты помогают не мерзнуть
Врачи рассказали, какие продукты помогают меньше мерзнуть в морозы
Какие изменения в питании помогут справиться с зимними морозами - читайте в нашем материале.
Чтобы меньше мерзнуть в морозы, необходимо хотя бы на время отказаться от употребления алкоголя и увеличить калорийность рациона, посоветовала врач-эндокринолог, диетолог Виктория Елисеева. Она подсказала россиянам изменения в питании, позволяющие легче перенести неблагоприятные погодные условия.
Легче сохранять тепло в морозы можно, немного изменив свой рацион, уверена Елисеева. По ее мнению, прежде всего необходимо отказаться от обезвоживающих и мочегонных напитков.
"Мочегонные напитки, такие как чай и кофе, выводят жидкость из организма, в связи с чем нарушаются водно-солевой баланс и терморегуляция организма. Мы можем не чувствовать холода, из-за чего наступает быстрое переохлаждение. Этим же страшно повышенное потоотделение: выпил горячего чая, вспотел и быстро переохладился", — объяснила эндокринолог.
Также в сильные морозы строго запрещен прием алкоголя, продолжила врач.
"Алкоголь опасен не только своим обезвоживающим свойством, но и способностью провоцировать кратковременное расширение сосудов. За счет этого увеличивается теплоотдача тела, и прилив жара приводит к неправильным ощущениям температуры окружающей среды", - рассказывает специалист.
Вместо чая и кофе Елисеева рекомендовала пить безалкогольный глинтвейн, который согревает за счет входящих в его состав пряностей. Также, по ее словам, поможет легче пережить морозы пряная пища, позволяющая сохранить тепло тела в период сильного понижения температуры.
Кроме того, эндокринолог предложила изменить рацион в пользу увеличения калорийности за счет приема сложных углеводов в сочетании с небольшим количеством животных жиров.
"В морозы на завтрак можно съесть кашу со сливочным маслом или бутерброд с авокадо и сыром. При этом вводить большое количество жиров в рацион все же не рекомендуется. Например, соленого сала можно употреблять всего 30 граммов. А масло в сочетании с сыром даже в холода будет явно излишним. Следует помнить, что тяжелая пища требует дополнительных сил организма на переваривание, поэтому ешьте часто, но небольшими порциями", - советует диетолог.
Елисеева напомнила о важности теплой одежды в период морозов. Жители центральной части России, особенно горожане, зачастую пренебрегают этим правилом, поскольку передвигаются на собственном автомобиле или в общественном транспорте. Врач считает это большой ошибкой.