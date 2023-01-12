https://uz.sputniknews.ru/20230112/vrachi-rasskazali-kakie-produkty-pomogayut-menshe-merznut-v-morozy-31405665.html

Врачи рассказали, какие продукты помогают меньше мерзнуть в морозы

Врачи рассказали, какие продукты помогают меньше мерзнуть в морозы

Какие изменения в питании помогут справиться с зимними морозами - читайте в нашем материале.

2023-01-12T07:01+0500

2023-01-12T07:01+0500

2023-01-12T07:01+0500

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Чтобы меньше мерзнуть в морозы, необходимо хотя бы на время отказаться от употребления алкоголя и увеличить калорийность рациона, посоветовала врач-эндокринолог, диетолог Виктория Елисеева. Она подсказала россиянам изменения в питании, позволяющие легче перенести неблагоприятные погодные условия.Легче сохранять тепло в морозы можно, немного изменив свой рацион, уверена Елисеева. По ее мнению, прежде всего необходимо отказаться от обезвоживающих и мочегонных напитков. Также в сильные морозы строго запрещен прием алкоголя, продолжила врач.Вместо чая и кофе Елисеева рекомендовала пить безалкогольный глинтвейн, который согревает за счет входящих в его состав пряностей. Также, по ее словам, поможет легче пережить морозы пряная пища, позволяющая сохранить тепло тела в период сильного понижения температуры.Кроме того, эндокринолог предложила изменить рацион в пользу увеличения калорийности за счет приема сложных углеводов в сочетании с небольшим количеством животных жиров.Елисеева напомнила о важности теплой одежды в период морозов. Жители центральной части России, особенно горожане, зачастую пренебрегают этим правилом, поскольку передвигаются на собственном автомобиле или в общественном транспорте. Врач считает это большой ошибкой.

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