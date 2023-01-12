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Хоким Джизакской области встретился с главой Татарстана Миннихановым – подробности
Хоким Джизакской области встретился с главой Татарстана Миннихановым – подробности
В ходе рабочего визита в Татарстан Салиев встретился с главой региона и ознакомился с деятельностью Казанского федерального университета.
2023-01-12T17:24+0500
2023-01-12T17:24+0500
2023-01-12T17:24+0500
политика
рустам минниханов
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Хоким Джизакской области Эргаш Салиев посетил с рабочим визитом Татарстан, где встретился с главой российского региона Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба области.В ходе встречи стороны обсуждили вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Татарстаном и Джизакской областью. В мероприятии также принял участие ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ленар Сафин.Минниханов отметил высокий уровень взаимодействия с узбекскими партнерами. Растут объемы товарооборота, реализуется ряд совместных проектов. Так, в прошлом году в городе Джизаке состоялось открытие филиала Казанского федерального университета.Салиев, в свою очередь, также выразил заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии сотрудничества с российским регионом.Помимо этого, в рамках визита в республику хоким Джизакской области посетил Казанский федеральный университет, там Салиев и Сафин провели встречу. Также от вуза участие в ней приняли первый проректор – проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по внешним связям Тимирхан Алишев.
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хоким джизакской области встретился с главой татарстана миннихановым подробности в ходе рабочего визита в татарстан салиев встретился с главой региона и ознакомился с деятельностью казанского федерального университета
хоким джизакской области встретился с главой татарстана миннихановым подробности в ходе рабочего визита в татарстан салиев встретился с главой региона и ознакомился с деятельностью казанского федерального университета
Хоким Джизакской области встретился с главой Татарстана Миннихановым – подробности
В ходе рабочего визита в Татарстан Салиев встретился с главой региона и ознакомился с деятельностью Казанского федерального университета.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik.
Хоким Джизакской области Эргаш Салиев посетил с рабочим визитом Татарстан, где встретился с главой российского региона Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. Об этом сообщает
пресс-служба области.
В ходе встречи стороны обсуждили вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Татарстаном и Джизакской областью. В мероприятии также принял участие ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ленар Сафин.
Минниханов отметил высокий уровень взаимодействия с узбекскими партнерами. Растут объемы товарооборота, реализуется ряд совместных проектов. Так, в прошлом году в городе Джизаке состоялось открытие филиала Казанского федерального университета.
"Мы высоко ценим возможность развития сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом президентов наших государств", – подчеркнул глава Татарстана.
Салиев, в свою очередь, также выразил заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии сотрудничества с российским регионом.
Помимо этого, в рамках визита в республику хоким Джизакской области посетил Казанский федеральный университет, там Салиев и Сафин провели встречу. Также от вуза участие в ней приняли первый проректор – проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по внешним связям Тимирхан Алишев.