https://uz.sputniknews.ru/20230112/xokim-djizakskoy-oblasti-vstretilsya-s-glavoy-tatarstana-minnixanovym--podrobnosti-31422705.html

Хоким Джизакской области встретился с главой Татарстана Миннихановым – подробности

Хоким Джизакской области встретился с главой Татарстана Миннихановым – подробности

В ходе рабочего визита в Татарстан Салиев встретился с главой региона и ознакомился с деятельностью Казанского федерального университета.

2023-01-12T17:24+0500

2023-01-12T17:24+0500

2023-01-12T17:24+0500

политика

рустам минниханов

джизакская область

хоким

татарстан

визит

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Хоким Джизакской области Эргаш Салиев посетил с рабочим визитом Татарстан, где встретился с главой российского региона Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба области.В ходе встречи стороны обсуждили вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Татарстаном и Джизакской областью. В мероприятии также принял участие ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ленар Сафин.Минниханов отметил высокий уровень взаимодействия с узбекскими партнерами. Растут объемы товарооборота, реализуется ряд совместных проектов. Так, в прошлом году в городе Джизаке состоялось открытие филиала Казанского федерального университета.Салиев, в свою очередь, также выразил заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии сотрудничества с российским регионом.Помимо этого, в рамках визита в республику хоким Джизакской области посетил Казанский федеральный университет, там Салиев и Сафин провели встречу. Также от вуза участие в ней приняли первый проректор – проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по внешним связям Тимирхан Алишев.

джизакская область

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хоким джизакской области встретился с главой татарстана миннихановым подробности в ходе рабочего визита в татарстан салиев встретился с главой региона и ознакомился с деятельностью казанского федерального университета