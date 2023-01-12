https://uz.sputniknews.ru/20230112/xrolenko-chto-delaet-uzbekskuyu-armiyu-samoy-silnoy-v-tsentralnoy-azii-31426548.html

Хроленко: что делает узбекскую армию самой сильной в Центральной Азии

Хроленко: что делает узбекскую армию самой сильной в Центральной Азии

Согласно недавно вышедшему рейтингу Global Fire Power, военные Узбекистана признаны самыми обороноспособными среди стран ЦА.

2023-01-12T21:05+0500

2023-01-12T21:05+0500

2023-01-12T21:05+0500

видео

узбекистан

армия

центральная азия

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0c/31429958_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5beab75b0fbb4ae87bf561cf6a9bbe34.jpg

При этом республика занимает лидирующую позицию в рейтинге уже несколько лет в подряд. В чем особенности узбекской армии? У кого Узбекистан закупает вооружения? В чем заключается сотрудничество со странами ШОС?Обо всем этом корреспонденту Татьяне Гавриловой рассказывает военный эксперт Александр Хроленко.

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Татьяна Гаврилова

Татьяна Гаврилова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Татьяна Гаврилова

хроленко что делает узбекскую армию самой сильной в центральной азии согласно недавно вышедшему рейтингу global fire power военные узбекистана признаны самыми обороноспособными среди стран ца