https://uz.sputniknews.ru/20230112/xrolenko-chto-delaet-uzbekskuyu-armiyu-samoy-silnoy-v-tsentralnoy-azii-31426548.html
Хроленко: что делает узбекскую армию самой сильной в Центральной Азии
Хроленко: что делает узбекскую армию самой сильной в Центральной Азии
Согласно недавно вышедшему рейтингу Global Fire Power, военные Узбекистана признаны самыми обороноспособными среди стран ЦА.
2023-01-12T21:05+0500
2023-01-12T21:05+0500
2023-01-12T21:05+0500
видео
узбекистан
армия
центральная азия
военные
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При этом республика занимает лидирующую позицию в рейтинге уже несколько лет в подряд. В чем особенности узбекской армии? У кого Узбекистан закупает вооружения? В чем заключается сотрудничество со странами ШОС?Обо всем этом корреспонденту Татьяне Гавриловой рассказывает военный эксперт Александр Хроленко.
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MIA „Rosiya Segodnya“
хроленко что делает узбекскую армию самой сильной в центральной азии согласно недавно вышедшему рейтингу global fire power военные узбекистана признаны самыми обороноспособными среди стран ца
хроленко что делает узбекскую армию самой сильной в центральной азии согласно недавно вышедшему рейтингу global fire power военные узбекистана признаны самыми обороноспособными среди стран ца
Хроленко: что делает узбекскую армию самой сильной в Центральной Азии
Согласно недавно вышедшему рейтингу Global Fire Power, военные Узбекистана признаны самыми обороноспособными среди стран ЦА.
При этом республика занимает лидирующую позицию в рейтинге уже несколько лет в подряд.
В чем особенности узбекской армии? У кого Узбекистан закупает вооружения? В чем заключается сотрудничество со странами ШОС?
Обо всем этом корреспонденту Татьяне Гавриловой рассказывает военный эксперт Александр Хроленко.