https://uz.sputniknews.ru/20230113/advokat-tomas-vse-chto-mojet-seychas-sdelat-marat-kasem--pytatsya-probitsya-v-sud-es-31430965.html

Адвокат Томас: все, что может сейчас сделать Марат Касем, – пытаться пробиться в суд ЕС

Адвокат Томас: все, что может сейчас сделать Марат Касем, – пытаться пробиться в суд ЕС

Все, что на данный момент может юридически сделать арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, – это проситься пробиться в суд Европейского союза.

2023-01-13T11:06+0500

2023-01-13T11:06+0500

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Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал литовский адвокат, профессор и доктор юридических наук Станисловас Томас. В чем именно обвиняют Касема и сколько лет тюрьмы ему грозит? Почему статья, по которой вынесены обвинения, опасна не только для граждан Латвии, но и для россиян и белорусов? И какой вердикт, по мнению нашего гостя, в итоге вынесет латвийский суд в деле Касема? Не пропустите интервью на нашем канале.

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