https://uz.sputniknews.ru/20230113/eksklyuziv-matonat-igra-bez-granits---video-31450959.html
Эксклюзив: Матонат. Игра без границ - видео
Эксклюзив: Матонат. Игра без границ - видео
В 2023 году футбольный клуб "Матонат" отмечает 35-летие. Смотрите документальный фильм Sputnik о самой титулованной команде по футболу среди людей с... 13.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-13T19:31+0500
2023-01-13T19:31+0500
2023-01-13T19:51+0500
видео
эксклюзив
документальный фильм
спорт
футбол
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В 2023 году футбольный клуб "Матонат" отмечает 35-летие. Благодаря ему Узбекистан стал самой титулованной страной в истории Чемпионата Мира по футболу среди людей с ограниченными возможностями - сборная выигрывала ЧМ пять раз.Sputnik Узбекистан решил посвятить команде "Матонат" документальный фильм. Кто решил создать сборную инвалидов-ампутантов в далёком 1988 году? Как жены и дети помогали спортсменам готовиться к соревнованиям? И правда ли, что "Матонат" превратил нескольких просящих милостыню в чемпионов мира? Историю самого необычного футбольного клуба СНГ смотрите на наших платформах уже сегодня - в проекте Элины Бекназаровой "Матонат. Игра без границ".
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эксклюзив, документальный фильм, спорт, футбол, видео
эксклюзив, документальный фильм, спорт, футбол, видео
Эксклюзив: Матонат. Игра без границ - видео
19:31 13.01.2023 (обновлено: 19:51 13.01.2023)
Эксклюзив
В 2023 году футбольный клуб "Матонат" отмечает 35-летие. Смотрите документальный фильм Sputnik о самой титулованной команде по футболу среди людей с ограниченными возможностями в мире.
В 2023 году футбольный клуб "Матонат" отмечает 35-летие. Благодаря ему Узбекистан стал самой титулованной страной в истории Чемпионата Мира по футболу среди людей с ограниченными возможностями - сборная выигрывала ЧМ пять раз.
Sputnik Узбекистан
решил посвятить команде "Матонат" документальный фильм. Кто решил создать сборную инвалидов-ампутантов в далёком 1988 году? Как жены и дети помогали спортсменам готовиться к соревнованиям? И правда ли, что "Матонат" превратил нескольких просящих милостыню в чемпионов мира? Историю самого необычного футбольного клуба СНГ смотрите на наших платформах уже сегодня - в проекте Элины Бекназаровой "Матонат. Игра без границ".