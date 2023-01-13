https://uz.sputniknews.ru/20230113/eksklyuziv-matonat-igra-bez-granits---video-31450959.html

Эксклюзив: Матонат. Игра без границ - видео

Эксклюзив: Матонат. Игра без границ - видео

В 2023 году футбольный клуб "Матонат" отмечает 35-летие. Смотрите документальный фильм Sputnik о самой титулованной команде по футболу среди людей с... 13.01.2023, Sputnik Узбекистан

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видео

эксклюзив

документальный фильм

спорт

футбол

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В 2023 году футбольный клуб "Матонат" отмечает 35-летие. Благодаря ему Узбекистан стал самой титулованной страной в истории Чемпионата Мира по футболу среди людей с ограниченными возможностями - сборная выигрывала ЧМ пять раз.Sputnik Узбекистан решил посвятить команде "Матонат" документальный фильм. Кто решил создать сборную инвалидов-ампутантов в далёком 1988 году? Как жены и дети помогали спортсменам готовиться к соревнованиям? И правда ли, что "Матонат" превратил нескольких просящих милостыню в чемпионов мира? Историю самого необычного футбольного клуба СНГ смотрите на наших платформах уже сегодня - в проекте Элины Бекназаровой "Матонат. Игра без границ".

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эксклюзив, документальный фильм, спорт, футбол, видео