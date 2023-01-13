https://uz.sputniknews.ru/20230113/flagman-borby-s-rossiey-vashington-vybral-novogo-xozyaina-evropy-31443395.html

"Флагман борьбы с Россией". Вашингтон выбрал нового "хозяина Европы"

"Флагман борьбы с Россией". Вашингтон выбрал нового "хозяина Европы"

Польша пообещала подарить Киеву танки. При этом сама активно вооружается.

2023-01-13T17:07+0500

2023-01-13T17:07+0500

2023-01-13T17:07+0500

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Эксперты считают Варшаву одним из бенефициаров конфликта на Украине. О том, в чем польская выгода, — в материале РИА Новости.Не в ущерб себеВаршава отправила Киеву 240 оставшихся с социалистических времен Т-72, танки PT-91 Twardy, советские РСЗО БМ-21, САУ Krab. На три миллиарда евро — это 0,5 процента польского ВВП. Более самоотверженными в поддержке Зеленского оказались только Эстония и Латвия, не пожалевшие 1,1 и 0,93 процента ВВП соответственно. Но абсолютные показатели, конечно, несопоставимы.Из потраченных Варшавой денег более половины приходится именно на военные поставки — 1,8 миллиарда. Однако Польша слабее не станет: помогают союзники, прежде всего США. Так, на прошлой неделе Министерство национальной обороны отчиталось о закупке 116 танков Abrams. Украине же отдадут лишь одну роту "Леопардов" — 10-12 машин.Это позволяет Варшаве потеснить Берлин и стать главным защитником Европы от "российской угрозы". Заявления Шольца о том, что Германия намерена выступить гарантом региональной безопасности, разбиваются о неподготовленность бундесвера.Выяснилось, что значительная часть немецкой военной техники непригодна к активному использованию — например, большинство БМП Puma и САУ PzH 2000. Аналогичные проблемы у ВВС: не хватает ударных вертолетов "Тигр", многоцелевых вертолетов NH-90 и даже устаревших бомбардировщиков "Торнадо".Сказывается и "снарядный голод" из-за поставок Украине. Более того, из-за нехватки энергоресурсов, которыми обеспечивала Россия, военная промышленность не может нарастить темпы производства до требуемого уровня. Польша же с подобными проблемами не сталкивалась.Курс на ЗападВаршаву активно поддерживают — причем давно. Еще с 1989-го Польша взяла курс на сближение с Вашингтоном. Этому способствовали относительно безболезненные — как минимум в сравнении с бывшими советскими республиками — экономические трансформации.Про НАТО, правда, тогда речи не шло. Политики уверяли, что присоединение к системе безопасности Евросоюза — это максимум. Однако в 1999-м Польша вступила в Североатлантический блок.С тех пор это "восточный фланг НАТО". В стране пять баз альянса и еще полтора десятка американских. Пентагон планирует открыть еще две.Милитаризация по-польскиК началу 1990-х Польша обладала 400-тысячной армией с большим парком советской техники: около 700 Т-72, сотни бронетранспортеров, десятки вертолетов Ми-2, Ми-8 и Ми-24.Постепенно вооруженные силы сокращались — до 120 тысяч человек к 2013-му. Во многом этому способствовал переход на контрактный тип службы.Параллельно армию модернизировали. Часть советской техники отправили на склады, заменив более современными моделями. К тем Т-72, что остались на вооружении, добавили две с лишним сотни PT-91 Twardy — это местная модификация советской машины. А немного позже — почти 250 Leopard 2 в различных модификациях и три десятка "Абрамсов".Обновлялся и парк самоходной артиллерии — в первую очередь за счет выпускаемых в Польше 155-миллиметровых гаубиц AHS Krab.Также Варшава активно закупала американские самолеты: к 2020 году ее авиапарк насчитывал около 50 F-16. Тогда же договорились о приобретении 32 новейших F-35.В прошлом году польские власти нашли нового поставщика — Южную Корею. С Сеулом подписали контракты на огромное количество техники:—одна тысяча танков К2 Black Panther;—более 600 гаубиц К9;—три эскадрильи истребителей FA-50.Но закупками решили не ограничиваться. В марте президент Анджей Дуда подписал закон "Об обороне отечества", по которому военные расходы с 2023-го должны составлять не менее трех процентов ВВП. Помимо этого, увеличат и численность армии — вдвое, до 300 тысяч человек. Двести пятьдесят из них будут профессиональными военными, а еще 50 тысяч — бойцами теробороны.Станет больше и резервистов. Эта мера наделала много шума, весной власти хотят призвать до 200 тысяч граждан."Превращение в новую Германию с точки зрения защиты от "российской угрозы" — процесс небыстрый, а вот решение о призыве — вполне конкретное мероприятие, которое легче реализовать, — убежден доктор военных наук Константин Сивков. — Все это делают для того, чтобы под видом учений ввести войска на Западную Украину".Такая милитаризация позволяет Польше не только усиливать собственную безопасность, но и претендовать на роль "щита Европы", которая раньше принадлежала Германии. Если Варшаве это удастся, то за военными "бонусами" последуют и политические, что окончательно изменит расклад сил на континенте.Читайте также: Польша передаст ВСУ дюжину танков Leopard: НАТО "сжигает мосты"?

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