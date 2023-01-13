https://uz.sputniknews.ru/20230113/ko-dnyu-zaschitnikov-rodiny-tri-faktora-obespechivayuschie-razvitie-armii-uzbekistana-31453520.html
Ко Дню защитников Родины: три фактора, обеспечивающие развитие армии Узбекистана
Ко Дню защитников Родины: три фактора, обеспечивающие развитие армии Узбекистана
Узбекистан прошел свой путь совершенствования национальной безопасности, рассказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью... 13.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-13T21:21+0500
2023-01-13T21:21+0500
2023-01-13T22:05+0500
видео
узбекистан
вооруженные силы
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14 января Узбекистан отмечает День защитников Родины. Накануне праздника Sputnik публикует интервью с экспертом Ассоциации военных политологов, полковником запаса Андреем Кошкиным - о перспективах узбекистанской армии и роли учений международного масштаба для развития вооружённых сил Республики.Андрей Кошкин окончил Ташкентское военное командное училище, позже стал его преподавателем и занимался должность начальника кафедры общественных наук. Как он оценивает практику внезапных проверок подразделений вооружённых сил со стороны Минобороны и какие реформы в военной сфере считает наиболее эффективными - смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, вооруженные силы, видео
узбекистан, вооруженные силы, видео
Ко Дню защитников Родины: три фактора, обеспечивающие развитие армии Узбекистана
21:21 13.01.2023 (обновлено: 22:05 13.01.2023)
Узбекистан прошел свой путь совершенствования национальной безопасности, рассказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой.
14 января Узбекистан отмечает День защитников Родины. Накануне праздника Sputnik публикует интервью с экспертом Ассоциации военных политологов, полковником запаса Андреем Кошкиным - о перспективах узбекистанской армии и роли учений международного масштаба для развития вооружённых сил Республики.
Андрей Кошкин окончил Ташкентское военное командное училище, позже стал его преподавателем и занимался должность начальника кафедры общественных наук.
Как он оценивает практику внезапных проверок подразделений вооружённых сил со стороны Минобороны и какие реформы в военной сфере считает наиболее эффективными - смотрите в видео Sputnik Узбекистан.