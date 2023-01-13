https://uz.sputniknews.ru/20230113/ko-dnyu-zaschitnikov-rodiny-tri-faktora-obespechivayuschie-razvitie-armii-uzbekistana-31453520.html

Ко Дню защитников Родины: три фактора, обеспечивающие развитие армии Узбекистана

Ко Дню защитников Родины: три фактора, обеспечивающие развитие армии Узбекистана

Узбекистан прошел свой путь совершенствования национальной безопасности, рассказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью... 13.01.2023, Sputnik Узбекистан

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видео

узбекистан

вооруженные силы

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14 января Узбекистан отмечает День защитников Родины. Накануне праздника Sputnik публикует интервью с экспертом Ассоциации военных политологов, полковником запаса Андреем Кошкиным - о перспективах узбекистанской армии и роли учений международного масштаба для развития вооружённых сил Республики.Андрей Кошкин окончил Ташкентское военное командное училище, позже стал его преподавателем и занимался должность начальника кафедры общественных наук. Как он оценивает практику внезапных проверок подразделений вооружённых сил со стороны Минобороны и какие реформы в военной сфере считает наиболее эффективными - смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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Татьяна Гаврилова

узбекистан, вооруженные силы, видео