Наставник Лаврова и истинный патриот: биография Рафика Нишанова - фото
Бывший руководитель коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов скончался в среду в возрасте 96 лет.
Рафик Нишанов родился 15 января 1926 года. Он окончил Ташкентский вечерний педагогический институт, был кандидатом исторических наук. С 1951 года находился на партийной работе в Узбекской ССР.
© Sputnik / Борис Приходько
Рафик Нишанович Нишанов, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, 1988 год.
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© Sputnik / Борис Приходько
Рафик Нишанович Нишанов, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, 1988 год.
© Sputnik / Сергей ГунеевПредседатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов.
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© Sputnik / Сергей Гунеев
Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов.
© Sputnik / Борис БабановЗаместитель председателя Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов (слева) и Председатель Совета Национальностей Рафик Нишанов (справа) на заседании Совета Национальностей Верховного совета СССР.
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© Sputnik / Борис Бабанов
Заместитель председателя Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов (слева) и Председатель Совета Национальностей Рафик Нишанов (справа) на заседании Совета Национальностей Верховного совета СССР.
© Sputnik / Леонид ПалладинГенеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев (справа) и Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанович Нишанов в президиуме 3-й сессии Верховного Совета СССР.
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© Sputnik / Леонид Палладин
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев (справа) и Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанович Нишанов в президиуме 3-й сессии Верховного Совета СССР.
© Sputnik / Олег ЛасточкинПредседатель Совета Национальностей Верховного Сосета СССР Р.Н. Нишанов (справа) вручает заслуженному мастеру спорта СССР Л.И. Яшину орден Ленина и золотую медаль "Серп и Молот", в связи с присвоением ему звания Герой Социалистического Труда.
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© Sputnik / Олег Ласточкин
Председатель Совета Национальностей Верховного Сосета СССР Р.Н. Нишанов (справа) вручает заслуженному мастеру спорта СССР Л.И. Яшину орден Ленина и золотую медаль "Серп и Молот", в связи с присвоением ему звания Герой Социалистического Труда.
© Sputnik / Сергей ГунеевПредседатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанович Нишанов (слева) и спикер Национальной ассамблеи Республики Замбии Ф. Муликита на встрече с парламентариями Верховного Совета СССР. Официальный визит делегации НАРЗ в СССР.
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© Sputnik / Сергей Гунеев
Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанович Нишанов (слева) и спикер Национальной ассамблеи Республики Замбии Ф. Муликита на встрече с парламентариями Верховного Совета СССР. Официальный визит делегации НАРЗ в СССР.
© Sputnik / Юрий АбрамочкинПрезидент Украины Леонид Кравчук, Президент России Борис Ельцин и Председатель Совета Национальностей Верховного совета СССР Рафик Нишанов. Переговоры о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), 21 декабря 1991 года в городе Алматы.
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© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Президент Украины Леонид Кравчук, Президент России Борис Ельцин и Председатель Совета Национальностей Верховного совета СССР Рафик Нишанов. Переговоры о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), 21 декабря 1991 года в городе Алматы.
© Sputnik / Юрий АбрамочкинПрезидент Киргизской Республики Аскар Акаевич Акаев и председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанович Нишанов (слева направо) в кулуарах.
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© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Президент Киргизской Республики Аскар Акаевич Акаев и председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанович Нишанов (слева направо) в кулуарах.
В 1970 году Нишанов перешел на дипломатическую работу в качестве чрезвычайного и полномочного посла СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике, а с 1978 года работал советским послом в Иордании.
С 9 декабря 1986 года по 9 апреля 1988 года занимал должность председателя президиума Верховного Совета Узбекской ССР, одновременно с 29 июня 1987 года по 24 мая 1988 года - был заместителем председателя президиума Верховного Совета СССР.
В январе 1988 года возглавил ЦК компартии Узбекской ССР, одновременно с конца мая 1988 года до 25 мая 1989 года являлся членом президиума Верховного Совета СССР. В июне 1989 года Нишанов был назначен председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. В сентябре 1991 года занял должность советника президента СССР.
В 2012 году в Москве, а в 2021 году в Ташкенте на узбекском и русском языках была опубликована книга его воспоминаний "Деревья зеленеют до метелей".
Нишанова неоднократно награждали орденами и медалями СССР и России. Так, в преддверии 90-летнего юбилея Указом президента России Владимира Путина был награждён орденом Почёта, а в январе 2021 года — орденом Александра Невского. В советское время был удостоен почетного звания "Заслуженный работник культуры Узбекской ССР".