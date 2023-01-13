https://uz.sputniknews.ru/20230113/poxolodanie-i-gololed-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-13-yanvarya-31430222.html
Похолодание и гололед: синоптики рассказали о погоде 13 января
Похолодание и гололед: синоптики рассказали о погоде 13 января
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале. 13.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-13T08:04+0500
2023-01-13T08:04+0500
2023-01-13T08:04+0500
общество
погода
похолодания
гололед
республика
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В пятницу в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 18-20° мороза, днем 10-12° мороза.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25° мороза, днем 7-12° мороза.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, местами до 20° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 17° мороза, днем 3-8° мороза.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 5-10° мороза.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Лавиноопасно.На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23° мороза, днем 10-15° мороза.
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погода, похолодания, гололед, республика
погода, похолодания, гололед, республика
Похолодание и гололед: синоптики рассказали о погоде 13 января
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
В пятницу в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 18-20° мороза, днем 10-12° мороза.
Республика Каракалпакстан
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25° мороза, днем 7-12° мороза.
Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, местами до 20° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 17° мороза, днем 3-8° мороза.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 5-10° мороза.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Лавиноопасно.На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23° мороза, днем 10-15° мороза.