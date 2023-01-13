https://uz.sputniknews.ru/20230113/poxolodanie-i-gololed-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-13-yanvarya-31430222.html

Похолодание и гололед: синоптики рассказали о погоде 13 января

Похолодание и гололед: синоптики рассказали о погоде 13 января

Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале. 13.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-13T08:04+0500

2023-01-13T08:04+0500

2023-01-13T08:04+0500

общество

погода

похолодания

гололед

республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0b/31399950_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_29dba5d91b197e3235fba29eba8ac94c.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В пятницу в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 18-20° мороза, днем 10-12° мороза.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25° мороза, днем 7-12° мороза.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, местами до 20° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 17° мороза, днем 3-8° мороза.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 5-10° мороза.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Лавиноопасно.На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23° мороза, днем 10-15° мороза.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

погода, похолодания, гололед, республика