https://uz.sputniknews.ru/20230113/voennyy-ekspert-rojin-rasskazal-kogda-u-vsu-poyavyatsya-tanki-stran-nato-31431216.html

Военный эксперт Рожин рассказал, когда у ВСУ появятся танки стран НАТО

Военный эксперт Рожин рассказал, когда у ВСУ появятся танки стран НАТО

Вопрос о поставке Украине танков производства стран НАТО уже решен, рассказал в интервью "Sputnik на русском" эксперт центра военно-политической журналистики... 13.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-13T18:04+0500

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видео

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При этом, считает он, Запад не намерен отдавать Киеву американские танки Abrams, ведь они нужны в Европе. На получение какой техники может рассчитывать ВСУ? Зачем Польша создает новую дивизию у границ Беларуси? Готов ли Киев ввязаться в приднестровский конфликт? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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нато, эксперт, украина, танк, танки, производство, журналистика, видео