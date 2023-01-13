https://uz.sputniknews.ru/20230113/voennyy-ekspert-rojin-rasskazal-kogda-u-vsu-poyavyatsya-tanki-stran-nato-31431216.html
Военный эксперт Рожин рассказал, когда у ВСУ появятся танки стран НАТО
Военный эксперт Рожин рассказал, когда у ВСУ появятся танки стран НАТО
Вопрос о поставке Украине танков производства стран НАТО уже решен, рассказал в интервью "Sputnik на русском" эксперт центра военно-политической журналистики... 13.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-13T18:04+0500
2023-01-13T18:04+0500
2023-01-13T18:04+0500
видео
нато
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украина
танк
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При этом, считает он, Запад не намерен отдавать Киеву американские танки Abrams, ведь они нужны в Европе. На получение какой техники может рассчитывать ВСУ? Зачем Польша создает новую дивизию у границ Беларуси? Готов ли Киев ввязаться в приднестровский конфликт? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
нато, эксперт, украина, танк, танки, производство, журналистика, видео
нато, эксперт, украина, танк, танки, производство, журналистика, видео
Военный эксперт Рожин рассказал, когда у ВСУ появятся танки стран НАТО
Вопрос о поставке Украине танков производства стран НАТО уже решен, рассказал в интервью "Sputnik на русском" эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
При этом, считает он, Запад не намерен отдавать Киеву американские танки Abrams, ведь они нужны в Европе. На получение какой техники может рассчитывать ВСУ? Зачем Польша создает новую дивизию у границ Беларуси? Готов ли Киев ввязаться в приднестровский конфликт? Обо всем этом смотрите в нашем видео.