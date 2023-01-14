https://uz.sputniknews.ru/20230114/jenschina-rodila-v-samolete-vo-vremya-reysa-v-tadjikistan-31465456.html

Женщина родила в самолете во время рейса в Таджикистан

Женщина родила в самолете во время рейса в Таджикистан

Женщина родила на борту самолёта "Уральских авиалиний", следующего рейсом Жуковский — Худжанд, прямо во время полёта.

2023-01-14T20:09+0500

2023-01-14T20:09+0500

2023-01-14T20:09+0500

общество

таджикистан

"уральские авиалинии"

худжанд

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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Девочка родилась во время рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшем из Москвы в Таджикистан, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Как сообщается, это случилось на рейсе Жуковский — Худжанд. После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Уточняется, что экстренная посадка из-за ситуации не потребовалась. Здоровая девочка ростом 46 сантиметров и весом 2,6 килограмма появилась на свет через час после начала родов, а в аэропорту прибытия семью ожидала бригада скорой помощи. В настоящее время мать и дочь выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо, добавили в пресс-службе.В минувший четверг самолет Аэрофлота, летевший из Бангкока в Москву, экстренно сел в Самарканде.На его борту у одной из пассажирок также начались преждевременные схватки.После посадки на аэродроме ее забрала карета скорой помощи и госпитализировала в лечебное учреждение. На борту рейса AFL271 находилось 114 пассажиров.

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