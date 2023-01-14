https://uz.sputniknews.ru/20230114/kak-soxranit-figuru-v-lyubom-vozraste-29437134.html

Как сохранить фигуру в любом возрасте

Как сохранить фигуру в любом возрасте

Специалисты рассказали, что поможет сохранить подтянутое тело после 40 лет.

2023-01-14T08:00+0500

2023-01-14T08:00+0500

2023-01-14T08:00+0500

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Тренер Таннеберг рассказал, что сохранение мышечного тонуса после 40 возможно при соблюдении принципов правильного питания.Специалист отмечает, что организм должен получать необходимое количество калорий и протеинов с равномерным распределением в течение дня и попаданием в организм перед тренировками и после них.Для укрепления мышечного корсета необходимо потреблять достаточное количество еды.Кроме того, в каждый прием пищи нужно добавлять содержащие протеин продукты. Писатель и нутрициолог Элизабет Уорд считает, что дневной нормой вещества является 1,2-1,6 грамма на килограмм веса.Более того, некоторые молочные продукты, фрукты и овощи способствуют укреплению корсета. В них присутствует необходимое количество углеводов. При их недостатке объем мышц сокращается.Наконец, большую роль играет время приема пищи. Необходимо есть за час до тренировки — в таком случае тело получит энергию для занятий — и через 15-30 минут после нее, чтобы восполнить запас протеинов. Таннеберг рекомендовал пить шоколадное молоко после занятий, поскольку оно обладает нужным количеством жиров, протеинов и углеводов.

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