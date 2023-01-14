https://uz.sputniknews.ru/20230114/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-enaxon-siddikovoy-31467670.html

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Энахон Сиддиковой

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Энахон Сиддиковой

Поэтесса скончалась 13 января на 68-м году жизни. В соболезновании отмечены основные вехи жизни и вклад в развитие Узбекистана.

2023-01-14T16:56+0500

2023-01-14T16:56+0500

2023-01-14T16:56+0500

общество

шавкат мирзиёев

соболезнования

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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнование в связи со смертью Народного поэта страны Энахон Сиддиковой.Литература и культура Узбекистана понесли тяжелую утрату. 13 января нынешнего года на 68-м году жизни скончалась народный поэт Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса Энахон Сиддикова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.Также в нем отмечены основные вехи жизни поэтессы и ее вклад в развитие Узбекистана.Энахон Сиддикова родилась 28 августа 1954 года в Алтыарыкском районе Ферганской области. В 1976 году закончила филологический факультет Ферганского государственного педагогического института (ныне – Ферганский государственный университет).Трудовую деятельность начала в 1976 году в качестве учителя, работала учителем узбекского языка и литературы, директором в школах Алтыарыкского и Ферганского районов. В течение нескольких лет занимала ответственные должности в хокимиятах Ферганского района и Ферганской области, отмечается в тексте соболезнования.Она прославилась как талантливая поэтесса и активный общественный деятель. Десятки таких сборников, ставших плодами ее многолетних творческих изысканий, как "Қоракўз турналар", "Кўнглим уфқлари", "Сўз устидаги дунё", "Эъзозли аёллар", "Она ҳақида қўшиқ", "Барханларда унган гул", в которых поэтесса мастерски воспела чувства любви и преданности родной стране, нашим древним ценностям, заняли достойное место в сердцах читателей.С 2001 года по настоящее время Энахон Сиддикова вела активную деятельность в качестве руководителя Ферганского областного отделения Союза писателей Узбекистана. На этом посту внесла большой вклад в развитие литературы, культуры и искусства в области, а также повышение духовности, широко пропагандируя науку и чтение на местах. Воспитала сотни молодых учеников и всесторонне помогала им в реализации своего потенциала.Особую самоотверженность поэтесса проявила в создании и налаживании детельности в Ферганской области школы творчества имени Героя Узбекистана, великого узбекского поэта Эркина Вахидова.Заслуги Энахон Сиддиковой в развитии узбекской литературы и культуры были по достоинству оценены государством. Ей было присвоено почетное звание "Народный поэт Узбекистана", она награждена орденами "Эл-юрт ҳурмати" и "Дўстлик".

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соболезнования президент мирзиёев энахон сиддикова поэтесса скончалась жизнь вклад в развитие узбекистан