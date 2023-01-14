https://uz.sputniknews.ru/20230114/rossiya-soxranila-liderstvo-po-chislu-sozdannyx-v-uzbekistane-inostrannyx-predpriyatiy-31460358.html

Россия сохранила лидерство по числу созданных в Узбекистане иностранных предприятий

Россия сохранила лидерство по числу созданных в Узбекистане иностранных предприятий

В 2022 году РФ показала наилучший результат среди стран, чьи компании создали организации с иностранными инвестициями в республике.

2023-01-14T13:12+0500

2023-01-14T13:12+0500

2023-01-14T13:12+0500

экономика

узбекистан

компания

инвестиции

республика

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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Российский бизнес создал 967 предприятий в Узбекистане в 2022 году, следует из данных Госкомстата. В республике по итогам 2022 года действует 15 801 предприятие с иностранным капиталом. При этом их рост по сравнению с 2021 годом составил 19 процентов. В частности, с участием российского бизнеса функционирует 3 156 организаций (20% от общего числа действующих в стане предприятий с иностранным капиталом), турецких инвесторов – 2 204 (14% таких организаций), китайских – 2 141 (13,5% предприятий), отмечает статведомство. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили более 10 миллиардов долларов с начала 1990-х годов. За десять месяцев прошлого года Россия сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, торговый оборот между странами в январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 27,8%, до 7,439 миллиарда долларов.

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