https://uz.sputniknews.ru/20230114/skonchalas-narodnaya-artistka-sssr-inna-churikova-31468402.html

Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

Артистка ушла из жизни на 80-м году жизни. Прощание пройдет во вторник в театре "Ленкома".

2023-01-14T17:28+0500

2023-01-14T17:28+0500

2023-01-14T17:28+0500

россия

народная артистка россии

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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, сообщил РИА Новости в субботу директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Прощание с артисткой состоится в театре "Ленком" во вторник.

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