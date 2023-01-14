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https://uz.sputniknews.ru/20230114/skonchalas-narodnaya-artistka-sssr-inna-churikova-31468402.html
Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
Артистка ушла из жизни на 80-м году жизни. Прощание пройдет во вторник в театре "Ленкома".
2023-01-14T17:28+0500
2023-01-14T17:28+0500
россия
народная артистка россии
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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, сообщил РИА Новости в субботу директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Прощание с артисткой состоится в театре "Ленком" во вторник.
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инна чурикова умерла народная артистка ссср ленком сколько лет 80
инна чурикова умерла народная артистка ссср ленком сколько лет 80

Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

17:28 14.01.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктриса Инна Чурикова на XXVI церемонии награждения театральной премии "Хрустальная Турандот"
Актриса Инна Чурикова на XXVI церемонии награждения театральной премии Хрустальная Турандот - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Артистка ушла из жизни на 80-м году жизни. Прощание пройдет во вторник в театре "Ленкома".
ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, сообщил РИА Новости в субботу директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова", - сообщил собеседник.
Прощание с артисткой состоится в театре "Ленком" во вторник.
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