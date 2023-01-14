https://uz.sputniknews.ru/20230114/skonchalas-narodnaya-artistka-sssr-inna-churikova-31468402.html
Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
Артистка ушла из жизни на 80-м году жизни. Прощание пройдет во вторник в театре "Ленкома".
2023-01-14T17:28+0500
2023-01-14T17:28+0500
2023-01-14T17:28+0500
россия
народная артистка россии
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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, сообщил РИА Новости в субботу директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Прощание с артисткой состоится в театре "Ленком" во вторник.
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инна чурикова умерла народная артистка ссср ленком сколько лет 80
инна чурикова умерла народная артистка ссср ленком сколько лет 80
Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
Артистка ушла из жизни на 80-м году жизни. Прощание пройдет во вторник в театре "Ленкома".
ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, сообщил РИА Новости
в субботу директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова", - сообщил собеседник.
Прощание с артисткой состоится в театре "Ленком" во вторник.