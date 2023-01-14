https://uz.sputniknews.ru/20230114/skonchalas-narodnyy-poet-uzbekistana-enaxon-siddikova-31462392.html

Скончалась Народный поэт Узбекистана Энахон Сиддикова

Скончалась Народный поэт Узбекистана Энахон Сиддикова

Энахон Сиддикова автор нескольких поэтических сборников и публицистических произведений. Была награждена орденами “Дустлик” и “Эл-юрт хурмати”.

2023-01-14T14:07+0500

2023-01-14T14:07+0500

2023-01-14T14:07+0500

общество

поэт

узбекистан

"дустлик"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0e/31459025_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_608f4ddb22df98b9779bb72bb7e88ed6.jpg

ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. В возрасте 68 лет скончалась Народный поэт Узбекистана Энахон Сиддикова. О смерти поэтессы сообщает УзА.Энахон Сиддикова родилась 28 августа 1954 года в Алтыарыкском районе Ферганской области.В 2004 году она была награждена орденом “Дустлик”, в 2009 году орденом “Эл-юрт хурмати”, а в 2016 году ей было присвоено звание Народный поэт Узбекистана.Автор таких поэтических сборников, как “Қоракўз турналар”, “Суманбар насим”, “Кўнгил уфқлари”, “Ишқ ифори”, а также публицистических произведений “Қизойимларга келинлик сабоқлари”, “Тиббиёт фидойилари”, “Халоскорлик”, “Эъзозли аёллар”.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

народный поэт узбекистана энахон сиддикова скончалась сколько лет что написала чем награждена награды