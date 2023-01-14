https://uz.sputniknews.ru/20230114/skonchalas-narodnyy-poet-uzbekistana-enaxon-siddikova-31462392.html
Скончалась Народный поэт Узбекистана Энахон Сиддикова
Скончалась Народный поэт Узбекистана Энахон Сиддикова
Энахон Сиддикова автор нескольких поэтических сборников и публицистических произведений. Была награждена орденами “Дустлик” и “Эл-юрт хурмати”.
2023-01-14T14:07+0500
2023-01-14T14:07+0500
2023-01-14T14:07+0500
общество
поэт
узбекистан
"дустлик"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0e/31459025_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_608f4ddb22df98b9779bb72bb7e88ed6.jpg
ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. В возрасте 68 лет скончалась Народный поэт Узбекистана Энахон Сиддикова. О смерти поэтессы сообщает УзА.Энахон Сиддикова родилась 28 августа 1954 года в Алтыарыкском районе Ферганской области.В 2004 году она была награждена орденом “Дустлик”, в 2009 году орденом “Эл-юрт хурмати”, а в 2016 году ей было присвоено звание Народный поэт Узбекистана.Автор таких поэтических сборников, как “Қоракўз турналар”, “Суманбар насим”, “Кўнгил уфқлари”, “Ишқ ифори”, а также публицистических произведений “Қизойимларга келинлик сабоқлари”, “Тиббиёт фидойилари”, “Халоскорлик”, “Эъзозли аёллар”.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0e/31459025_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_00e862a36a9d600282dda045ba56dd02.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
народный поэт узбекистана энахон сиддикова скончалась сколько лет что написала чем награждена награды
народный поэт узбекистана энахон сиддикова скончалась сколько лет что написала чем награждена награды
Скончалась Народный поэт Узбекистана Энахон Сиддикова
Энахон Сиддикова автор нескольких поэтических сборников и публицистических произведений. Была награждена орденами “Дустлик” и “Эл-юрт хурмати”.
ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik.
В возрасте 68 лет скончалась Народный поэт Узбекистана Энахон Сиддикова. О смерти поэтессы сообщает
УзА.
Энахон Сиддикова родилась 28 августа 1954 года в Алтыарыкском районе Ферганской области.
В 2004 году она была награждена орденом “Дустлик”, в 2009 году орденом “Эл-юрт хурмати”, а в 2016 году ей было присвоено звание Народный поэт Узбекистана.
Автор таких поэтических сборников, как “Қоракўз турналар”, “Суманбар насим”, “Кўнгил уфқлари”, “Ишқ ифори”, а также публицистических произведений “Қизойимларга келинлик сабоқлари”, “Тиббиёт фидойилари”, “Халоскорлик”, “Эъзозли аёллар”.