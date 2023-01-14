https://uz.sputniknews.ru/20230114/sud-v-uzbekistane-lishil-litsenzii-proizvoditelya-dok-1-maks-31454595.html

Суд в Узбекистане лишил лицензии производителя "Док-1 Макс"

Суд в Узбекистане лишил лицензии производителя "Док-1 Макс"

Препараты фармкомпании Quramax Medikal, ввезенные в республику, суд постановил уничтожить. 14.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-14T10:06+0500

2023-01-14T10:06+0500

2023-01-14T10:06+0500

общество

узбекистан

лекарство

верховный суд

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Ташкентский межрайонный экономический суд отозвал лицензию у фармацевтической компании Quramax Medikal. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.В ходе открытого судебного разбирательства, состоявшегося сегодня в Ташкентском межрайонном экономическом суде, суд постановил отозвать лицензию, выданную ООО "Quramax Medikal" на осуществление фармацевтической деятельности в республике. Суд также вынес решение, что непригодные к применению лекарственные средства должны быть изъяты из оборота и уничтожены.Результатом судебного заседания также стало частное постановление о нарушении требований законодательства в связи с действиями или бездействием уполномоченного органа и должностных лиц, связанных с данной экономической работой. Постановление направят в прокуратуру города Ташкента.Напомним, Служба государственной безопасности ранее заявила, что препараты "Док-1 Макс" и "Амбронол" не прошли лабораторные исследования в установленном порядке.Проводило исследование ООО “Научный центр стандартизации лекарственных средств” и на них были оформлены сертификаты соответствия.Однако, как установило следствие, исследования проводились с грубыми нарушениями нормативно-правовой документации. В результате некачественные препараты попали на рынок.После приема сиропа "Док-1 Макс" в Узбекистане скончались 19 детей. Как показало исследование, в нем находилось высокотоксичное вещество — этиленгликоль.Республика приостановила реализацию на своей территории всей продукции индийской фармкомпании Marion Biotech, которая производила сироп.Расследование проходило и в Узбекистане, и в Индии.После трагедии Шавкат Мирзиёев уволил главу Агентства по развитию фармотрасли и пообещал, что ответственные лица, допустившие такое, ответят перед законом.

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