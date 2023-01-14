https://uz.sputniknews.ru/20230114/uchrejdena-stipendiya-imeni-munojat-yulchievoy--kto-ee-poluchit-31464894.html
Учреждена стипендия имени Муножат Юлчиевой – кто ее получит?
Учреждена стипендия имени Муножат Юлчиевой – кто ее получит?
В Узбекистане учреждена стипендия имени героя республики Муножат Юлчиевой. Кто и как может на нее претендовать, а также за что ее могут лишить — в нашем обзоре.
2023-01-14T18:06+0500
2023-01-14T18:06+0500
2023-01-14T18:06+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Учреждена стипендия имени героя Узбекистана Муножат Юлчиевой, сообщает Министерство культуры.Претендовать на нее смогут студенты Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби.Она предоставляется на конкурсной основе студентам бакалавриата, окончившим второй курс, и магистранта, окончившим первый курс.Документы заявителя принимаются научным отделом института. Их передадут отборочной комиссии в течение недели после окончания периода отбора.Экспертов, которые будут их рассматривать, будут назначать с согласия членов отборочной комиссии и профессоров института или, при необходимости, привлеченных специалистов из других организаций.Список тех, кто успешно прошел конкурс и рекомендован для получения стипендии, представляется председателем Совета для выплаты стипендии.Решение о ее лишении принимает Советом в случае поступления на факультет или кафедру уведомления о том, что стипендиаты нарушили правила внутреннего распорядка института или допустили небрежность в своей научной деятельности.Муножат Юлчиева – герой Узбекистана, Народная артистка Республики Узбекистан, Заслуженная артистка Узбекской ССР.
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стипендия муножат юлчиевой узбекистан кто может претендовать кому вручат как получить за что лишат
стипендия муножат юлчиевой узбекистан кто может претендовать кому вручат как получить за что лишат
Учреждена стипендия имени Муножат Юлчиевой – кто ее получит?
В Узбекистане учреждена стипендия имени героя республики Муножат Юлчиевой. Кто и как может на нее претендовать, а также за что ее могут лишить — в нашем обзоре.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Учреждена стипендия имени героя Узбекистана Муножат Юлчиевой, сообщает Министерство культуры.
Претендовать на нее смогут студенты Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби.
Она предоставляется на конкурсной основе студентам бакалавриата, окончившим второй курс, и магистранта, окончившим первый курс.
Документы заявителя принимаются научным отделом института. Их передадут отборочной комиссии в течение недели после окончания периода отбора.
Экспертов, которые будут их рассматривать, будут назначать с согласия членов отборочной комиссии и профессоров института или, при необходимости, привлеченных специалистов из других организаций.
Список тех, кто успешно прошел конкурс и рекомендован для получения стипендии, представляется председателем Совета для выплаты стипендии.
Решение о ее лишении принимает Советом в случае поступления на факультет или кафедру уведомления о том, что стипендиаты нарушили правила внутреннего распорядка института или допустили небрежность в своей научной деятельности.
Муножат Юлчиева – герой Узбекистана, Народная артистка Республики Узбекистан, Заслуженная артистка Узбекской ССР.