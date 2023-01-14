https://uz.sputniknews.ru/20230114/uzbekistan-ejednevno-uvelichivaetsya-na-21-tys-chelovek-31461378.html

Узбекистан ежедневно увеличивается на 2,1 тыс человек

Узбекистан ежедневно увеличивается на 2,1 тыс человек

Статистическое ведомство подсчитало на сколько ежедневно увеличивается количество постоянного населения Узбекистана.

2023-01-14T15:16+0500

2023-01-14T15:16+0500

2023-01-14T15:16+0500

общество

узбекистан

население

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Численность постоянного населения Узбекистана ежедневно увеличивается в среднем на 2,1 тыс человек, сообщает Государственный комитет по статистике.На 1 января текущего года постоянное население республики составило 36 024 946, увеличившись за год на 753,6 тыс. Таким образом ежемесячно узбекистанцев становится больше в среднем на 62,8 тыс, а ежедневно — на 2,1 тыс.Ранее сообщалось, что число постоянных жителей Узбекистана по состоянию на декабрь прошлого года превысило 36 млн. Из них 18,1 млн составляли мужчины, а 17,9 млн — женщины.В течение 2022 года органами ЗАГС по всей республике было зарегистрировано рождение 939 046 детей, что на 12 826 больше, чем годом ранее.

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