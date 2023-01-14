https://uz.sputniknews.ru/20230114/uzbekistan-ejednevno-uvelichivaetsya-na-21-tys-chelovek-31461378.html
Узбекистан ежедневно увеличивается на 2,1 тыс человек
Узбекистан ежедневно увеличивается на 2,1 тыс человек
Статистическое ведомство подсчитало на сколько ежедневно увеличивается количество постоянного населения Узбекистана.
2023-01-14T15:16+0500
2023-01-14T15:16+0500
2023-01-14T15:16+0500
общество
узбекистан
население
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Численность постоянного населения Узбекистана ежедневно увеличивается в среднем на 2,1 тыс человек, сообщает Государственный комитет по статистике.На 1 января текущего года постоянное население республики составило 36 024 946, увеличившись за год на 753,6 тыс. Таким образом ежемесячно узбекистанцев становится больше в среднем на 62,8 тыс, а ежедневно — на 2,1 тыс.Ранее сообщалось, что число постоянных жителей Узбекистана по состоянию на декабрь прошлого года превысило 36 млн. Из них 18,1 млн составляли мужчины, а 17,9 млн — женщины.В течение 2022 года органами ЗАГС по всей республике было зарегистрировано рождение 939 046 детей, что на 12 826 больше, чем годом ранее.
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узбекистан сколько жителей население каждый день какой прирост статистика госкомстат
узбекистан сколько жителей население каждый день какой прирост статистика госкомстат
Узбекистан ежедневно увеличивается на 2,1 тыс человек
Статистическое ведомство подсчитало на сколько ежедневно увеличивается количество постоянного населения Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Численность постоянного населения Узбекистана ежедневно увеличивается в среднем на 2,1 тыс человек, сообщает Государственный комитет по статистике.
На 1 января текущего года постоянное население республики составило 36 024 946, увеличившись за год на 753,6 тыс.
Таким образом ежемесячно узбекистанцев становится больше в среднем на 62,8 тыс, а ежедневно — на 2,1 тыс.
Ранее сообщалось, что число постоянных жителей Узбекистана по состоянию на декабрь прошлого года превысило 36 млн. Из них 18,1 млн составляли мужчины, а 17,9 млн — женщины.
В течение 2022 года органами ЗАГС по всей республике было зарегистрировано рождение 939 046 детей, что на 12 826 больше, чем годом ранее.