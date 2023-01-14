https://uz.sputniknews.ru/20230114/uzbekistan-pokajet-v-djidde-17-unikalnyx-istoricheskix-eksponatov-31461041.html

Узбекистан покажет в Джидде 17 уникальных исторических экспонатов

Узбекистан покажет в Джидде 17 уникальных исторических экспонатов

На Первой биеннале исламского искусства Узбекистан покажет несколько страниц Катталангарского Корана VIII века, сборник хадисов “Аль-Джоме ас-Сахих имама ал-Бухари” XVII века и другие.

2023-01-14T21:04+0500

2023-01-14T21:04+0500

2023-01-14T21:04+0500

культура

узбекистан

джидда

коран

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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Первая биеннале исламского искусства откроется в Джидде (Саудовская Аравия) 23 января. Узбекистан представит на ней 17 уникальных экспонатов.Как рассказали корреспонденту Sputnik в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана, мероприятие будет продвигать инновации, поддерживая сохранение традиций.На выставке Узбекистан представит 17 экспонатов, отображающих культурное наследие страны. Среди них — несколько страниц Катталангарского Корана VIII века, одной из важнейших рукописей исламского мира, сборник хадисов “Аль-Джоме ас-Сахих имама ал-Бухари” XVII века, керамические кувшины и чаши из Самарканда и Афрасиаба X-XII веков, национальная одежда и обувь и другие.Как пояснила исполнительный директор Фонда Гаяне Умерова, биеннале исламского искусства — важное международное событие, которое позволяет продемонстрировать проекты, связанные с исламской культурой. Узбекистан имеет богатую и многогранную историю, большая часть которой тесно связана с традициями ислама, и представленная страной подборка экспонатов призвана заинтересовать мировую общественность в их изучении.В рамках биеннале Фонд планирует организовать обширную публичную программу. Она включает дискуссии, музыкальные перформансы, кинопоказы и воркшопы.Будут также продемонстрированы немой фильм “Минарет смерти” (1924) в сопровождении традиционных музыкальных инструментов, кинолента “Аль-Бухари” (1998), организованы мастер-классы по керамике и сюзане и многое другое.

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узбекистан джидда биеннале что покажет 17 экспонатов исламское искусство катталангарского корана viii века сборник хадисов “аль-джоме ас-сахих имама ал-бухари” xvii века