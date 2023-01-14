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Все самое интересное о ВС Узбекистана — видео

Все самое интересное о ВС Узбекистана — видео

Вооруженные силы Узбекистана отмечают свою 31-ю годовщину, а страна — День защитников Родины. Сегодня армия республики занимает лидирующие позиции в Центральной Азии. Все самое интересное об этом — в нашем видео.

2023-01-14T16:08+0500

2023-01-14T16:08+0500

2023-01-14T16:08+0500

видео

армия

узбекистан

вооруженные силы

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Сегодня, 14 января, в Узбекистане отмечается День защитников Родины.Праздник установлен по решению Верховного Совета республики, которое было принято 29 декабря 1993 года.Таким образом, Вооруженные силы страны отмечают свою 31-ю годовщину.Узбекские ВС сегодня занимают лидирующие позиции в Центральной Азии по многим показателям. А их модернизация началась в 2017 году.Страна приобрела 12 ударных вертолетом Ми-35М, партию тяжелых истребителей СУ-30СМ, партию БТР-82А, а также бронеавтомобили “Тайфун” и “Тигр”.Узбекистан оттачивает боевые навыки на международном уровне. Например, в прошлом году в рамках АрМИ, страна завоевала второе место, обогнав Китай.Также участвует в военных учениях. В этом году они пройдут с Индией и с ШОС.Подробнее об этом — в нашем видео.

узбекистан

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