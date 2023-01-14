https://uz.sputniknews.ru/20230114/vstrecha-lavrova-i-saidova-ne-za-gorami--zaxarova-31460080.html

Встреча Лаврова и Саидова "не за горами" — Захарова

Встреча Лаврова и Саидова "не за горами" — Захарова

Официальный представитель МИД России рассказала о контактах Лаврова со своим новоназначенным узбекским коллегой пояснила, когда может состояться их очная встреча.

2023-01-14T12:07+0500

2023-01-14T12:07+0500

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политика

сергей лавров

мид россии

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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Встреча Сергея Лаврова с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым "не за горами", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Относительно общения руководителей внешнеполитических ведомств, она отметила, что 31 декабря Лавров направил коллеге поздравительное послание в связи с его назначением на должность. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце декабря назначил и.о. министра иностранных дел страны Саидова, ранее работавшего министром народного образования.Его предшественник на этом посту Владимир Норов назначен директором Международного института Центральной Азии (МИЦА). Это единственное в регионе государственное научно-исследовательское учреждение, занимающееся междисциплинарными исследованиями цивилизационного многообразия и современных процессов устойчивого развития в Центральной Азии.

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сергей лавров бахтиёр саидов мария захарова официальный представитель мид россия узбекистан когда встретятся очная встреча состоится не за горами