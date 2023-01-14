https://uz.sputniknews.ru/20230114/vstrecha-lavrova-i-saidova-ne-za-gorami--zaxarova-31460080.html
Встреча Лаврова и Саидова "не за горами" — Захарова
Встреча Лаврова и Саидова "не за горами" — Захарова
Официальный представитель МИД России рассказала о контактах Лаврова со своим новоназначенным узбекским коллегой пояснила, когда может состояться их очная встреча.
2023-01-14T12:07+0500
2023-01-14T12:07+0500
2023-01-14T12:07+0500
политика
сергей лавров
мид россии
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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Встреча Сергея Лаврова с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым "не за горами", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Относительно общения руководителей внешнеполитических ведомств, она отметила, что 31 декабря Лавров направил коллеге поздравительное послание в связи с его назначением на должность. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце декабря назначил и.о. министра иностранных дел страны Саидова, ранее работавшего министром народного образования.Его предшественник на этом посту Владимир Норов назначен директором Международного института Центральной Азии (МИЦА). Это единственное в регионе государственное научно-исследовательское учреждение, занимающееся междисциплинарными исследованиями цивилизационного многообразия и современных процессов устойчивого развития в Центральной Азии.
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сергей лавров бахтиёр саидов мария захарова официальный представитель мид россия узбекистан когда встретятся очная встреча состоится не за горами
сергей лавров бахтиёр саидов мария захарова официальный представитель мид россия узбекистан когда встретятся очная встреча состоится не за горами
Встреча Лаврова и Саидова "не за горами" — Захарова
Официальный представитель МИД России рассказала о контактах Лаврова со своим новоназначенным узбекским коллегой пояснила, когда может состояться их очная встреча.
ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Встреча Сергея Лаврова с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым "не за горами", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Относительно общения руководителей внешнеполитических ведомств, она отметила, что 31 декабря Лавров направил коллеге поздравительное послание в связи с его назначением на должность.
"Я думаю, что их встреча не за горами, впереди целый ряд крупных межгосударственных мероприятий и сверка часов по линии МИД России и Узбекистана будет весьма своевременной", - заявила Захарова.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце декабря назначил и.о. министра иностранных дел страны Саидова, ранее работавшего министром народного образования.
Его предшественник на этом посту Владимир Норов назначен директором Международного института Центральной Азии (МИЦА). Это единственное в регионе государственное научно-исследовательское учреждение, занимающееся междисциплинарными исследованиями цивилизационного многообразия и современных процессов устойчивого развития в Центральной Азии.