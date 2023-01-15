https://uz.sputniknews.ru/20230115/geroi-sredi-nas-mashinist-v-sibiri-ostanovil-poezd-chtob-spasti-shkolnitsu-31470789.html

"Герои среди нас": машинист в Сибири остановил поезд, чтоб спасти школьницу

"Герои среди нас": машинист в Сибири остановил поезд, чтоб спасти школьницу

Машинист РЖД в Сибири помог уехавшей в мороз не в ту сторону школьнице вернуться домой. Он остановил движущийся состав специально, чтоб подобрать ребенка.

2023-01-15T10:14+0500

2023-01-15T10:14+0500

2023-01-15T10:14+0500

россия

сибирь

ржд

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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. Машинист электрички РЖД в Сибири помог уехавшей не в ту сторону с разряженным на морозе телефоном школьнице вернуться домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании. Машинист Западно-Сибирской магистрали Дмитрий Перепёлкин вел электричку по маршруту Изынский – Новосибирск-Главный. В это время школьница перепутала электричку, уехала в обратную от дома сторону. Успела сообщить маме, что вышла на незнакомой станции, где нет вокзала. После этого телефон на морозе у ребенка разрядился. Машинист сделал вынужденную остановку. Девочку посадили в вагон, отогрели, напоили горячим чаем, зарядили телефон и связались с родителями. На станции Инская школьницу передали сотрудникам полиции.

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