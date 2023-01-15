https://uz.sputniknews.ru/20230115/geroi-sredi-nas-mashinist-v-sibiri-ostanovil-poezd-chtob-spasti-shkolnitsu-31470789.html
"Герои среди нас": машинист в Сибири остановил поезд, чтоб спасти школьницу
"Герои среди нас": машинист в Сибири остановил поезд, чтоб спасти школьницу
Машинист РЖД в Сибири помог уехавшей в мороз не в ту сторону школьнице вернуться домой. Он остановил движущийся состав специально, чтоб подобрать ребенка.
2023-01-15T10:14+0500
2023-01-15T10:14+0500
2023-01-15T10:14+0500
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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. Машинист электрички РЖД в Сибири помог уехавшей не в ту сторону с разряженным на морозе телефоном школьнице вернуться домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании. Машинист Западно-Сибирской магистрали Дмитрий Перепёлкин вел электричку по маршруту Изынский – Новосибирск-Главный. В это время школьница перепутала электричку, уехала в обратную от дома сторону. Успела сообщить маме, что вышла на незнакомой станции, где нет вокзала. После этого телефон на морозе у ребенка разрядился. Машинист сделал вынужденную остановку. Девочку посадили в вагон, отогрели, напоили горячим чаем, зарядили телефон и связались с родителями. На станции Инская школьницу передали сотрудникам полиции.
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машинист сибирь спас ребенка школьницу ржд уехала не в ту в другую сторону помог вернуться домой как заметил увидел остановил поезд состав электричку
машинист сибирь спас ребенка школьницу ржд уехала не в ту в другую сторону помог вернуться домой как заметил увидел остановил поезд состав электричку
"Герои среди нас": машинист в Сибири остановил поезд, чтоб спасти школьницу
Машинист РЖД в Сибири помог уехавшей в мороз не в ту сторону школьнице вернуться домой. Он остановил движущийся состав специально, чтоб подобрать ребенка.
ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik.
Машинист электрички РЖД в Сибири помог уехавшей не в ту сторону с разряженным на морозе телефоном школьнице вернуться домой, сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные компании.
Машинист Западно-Сибирской магистрали Дмитрий Перепёлкин вел электричку по маршруту Изынский – Новосибирск-Главный.
В это время школьница перепутала электричку, уехала в обратную от дома сторону. Успела сообщить маме, что вышла на незнакомой станции, где нет вокзала. После этого телефон на морозе у ребенка разрядился.
"Отъехали от станции, набрали уже приличную скорость и видим – по второму пути идет девочка. Поздний вечер, темно, мороз, населенных пунктов рядом нет, до ближайшей станции километров 10, движение поездов здесь активное. Ребенок, судя по расстоянию от ближайшей платформы, шел уже не менее полутора часов", – цитируют РЖД слова Перепёлкина.
Машинист сделал вынужденную остановку. Девочку посадили в вагон, отогрели, напоили горячим чаем, зарядили телефон и связались с родителями. На станции Инская школьницу передали сотрудникам полиции.