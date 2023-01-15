https://uz.sputniknews.ru/20230115/kak-ot-tabaka-kakie-produkty-mogut-vyzvat-zavisimost-31468769.html

"Как от табака": какие продукты могут вызвать зависимость

"Как от табака": какие продукты могут вызвать зависимость

Ученые назвали пять продуктов, вызывающих сильную зависимость. Среди них чипсы и мороженое. Знакомое чувство?

2023-01-15T07:02+0500

2023-01-15T07:02+0500

2023-01-15T07:02+0500

это интересно

табак

зависимость

продукты

мороженое

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Психологи Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии назвали пять продуктов, которые могут вызвать сильное привыкание.По данным исследования, продукты с высокой степенью обработки способны вызывать зависимость наравне с табаком.В числе таких продуктов ученые назвали чипсы, мороженое, куриные наггетсы, печенье и картофель фри.Регулярное употребление вредных обработанных продуктов может приводить к компульсивным перееданиям, так как такие продукты, как и никотин, влияют на настроение и самочувствие.

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