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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230115/kak-ot-tabaka-kakie-produkty-mogut-vyzvat-zavisimost-31468769.html
"Как от табака": какие продукты могут вызвать зависимость
"Как от табака": какие продукты могут вызвать зависимость
Ученые назвали пять продуктов, вызывающих сильную зависимость. Среди них чипсы и мороженое. Знакомое чувство?
2023-01-15T07:02+0500
2023-01-15T07:02+0500
это интересно
табак
зависимость
продукты
мороженое
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Психологи Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии назвали пять продуктов, которые могут вызвать сильное привыкание.По данным исследования, продукты с высокой степенью обработки способны вызывать зависимость наравне с табаком.В числе таких продуктов ученые назвали чипсы, мороженое, куриные наггетсы, печенье и картофель фри.Регулярное употребление вредных обработанных продуктов может приводить к компульсивным перееданиям, так как такие продукты, как и никотин, влияют на настроение и самочувствие.
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как наркотик какие продукты вызывают привыкание ученые назвали пять продуктом сильная зависимость чипсы мороженое
как наркотик какие продукты вызывают привыкание ученые назвали пять продуктом сильная зависимость чипсы мороженое

"Как от табака": какие продукты могут вызвать зависимость

07:02 15.01.2023
© Sputnik / Артем Житенев / Перейти в фотобанкФестиваль мороженого
Фестиваль мороженого - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2023
© Sputnik / Артем Житенев
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Ученые назвали пять продуктов, вызывающих сильную зависимость. Среди них чипсы и мороженое. Знакомое чувство?
Психологи Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии назвали пять продуктов, которые могут вызвать сильное привыкание.
По данным исследования, продукты с высокой степенью обработки способны вызывать зависимость наравне с табаком.
В числе таких продуктов ученые назвали чипсы, мороженое, куриные наггетсы, печенье и картофель фри.
Регулярное употребление вредных обработанных продуктов может приводить к компульсивным перееданиям, так как такие продукты, как и никотин, влияют на настроение и самочувствие.
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