Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20230115/kak-proshel-konkurs-krasoty-miss-vselennaya-2022---foto---31491082.html
Как прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" - фото
Как прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" - фото
В Новом Орлеане завершился 71-й конкурс "Мисс Вселенная".
2023-01-15T21:08+0500
2023-01-15T21:08+0500
фото
конкурс красоты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0f/31491250_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_daa2237927761f369a1fc26973c73038.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0f/31491250_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd10a4250ba0e3ce03f39351b6a6a5ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото как прошел конкурс красоты мисс вселенная кто победил победительница участницы финалистки представительницы сша финал где сколько стран новости новость дефиле
фото как прошел конкурс красоты мисс вселенная кто победил победительница участницы финалистки представительницы сша финал где сколько стран новости новость дефиле

Как прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" - фото

21:08 15.01.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
В Новом Орлеане завершился 71-й конкурс красоты "Мисс Вселенная". Как прошел международный конкурс красоты – смотрите в нашей фотоленте.
© AP Photo / Gerald Herbert

Победу в конкурсе одержала представительница США Р'Бонни Габриэль.

Победу в конкурсе одержала представительница США Р&#x27;Бонни Габриэль. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AP Photo / Gerald Herbert

Победу в конкурсе одержала представительница США Р'Бонни Габриэль.

© AFP 2023 / Timothy A. Clary

В финал вместе с американкой вышли участницы из Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Кюрасао.

В финал вместе с американкой вышли участницы из Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Кюрасао. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2023 / Timothy A. Clary

В финал вместе с американкой вышли участницы из Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Кюрасао.

© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс Ангола Свелия да Силва Антонио выходит на сцену вместе с другими участницами в начале 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

Мисс Ангола Свелия да Силва Антонио выходит на сцену вместе с другими участницами в начале 71-го конкурса красоты &quot;Мисс Вселенная&quot; в Новом Орлеане. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс Ангола Свелия да Силва Антонио выходит на сцену вместе с другими участницами в начале 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс Колумбия Мария Фернанда Аристизабаль на 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

Мисс Колумбия Мария Фернанда Аристизабаль на 71-м конкурсе &quot;Мисс Вселенная&quot; в Новом Орлеане. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс Колумбия Мария Фернанда Аристизабаль на 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс Сейшельские острова Габриэлла Гонтье проходит сквозь толпу перед началом финального тура 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

Мисс Сейшельские острова Габриэлла Гонтье проходит сквозь толпу перед началом финального тура 71-го конкурса красоты &quot;Мисс Вселенная&quot; в Новом Орлеане. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс Сейшельские острова Габриэлла Гонтье проходит сквозь толпу перед началом финального тура 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Участницы 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

Участницы 71-го конкурса красоты &quot;Мисс Вселенная&quot; в Новом Орлеане. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Участницы 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс США Р'Бонни Габриэль после коронации на конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

Мисс США Р&#x27;Бонни Габриэль после коронации на конкурсе &quot;Мисс Вселенная&quot; в Новом Орлеане. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс США Р'Бонни Габриэль после коронации на конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс Испания Алисия Фобель во время дефиле в вечерних нарядах на 71-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

Мисс Испания Алисия Фобель во время дефиле в вечерних нарядах на 71-м конкурсе красоты &quot;Мисс Вселенная&quot; в Новом Орлеане. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс Испания Алисия Фобель во время дефиле в вечерних нарядах на 71-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

© AP Photo / Gerald Herbert

Финалистки 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

Финалистки 71-го конкурса красоты &quot;Мисс Вселенная&quot; в Новом Орлеане. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AP Photo / Gerald Herbert

Финалистки 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс Канада Амелия Ту на 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

Мисс Канада Амелия Ту на 71-м конкурсе &quot;Мисс Вселенная&quot; в Новом Орлеане. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AP Photo / Gerald Herbert

Мисс Канада Амелия Ту на 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Мисс США Р'Бонни Габриэль и Мисс Венесуэла Аманда Дудамель ждут, когда озвучат победительницу конкурса "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

Мисс США Р&#x27;Бонни Габриэль и Мисс Венесуэла Аманда Дудамель ждут, когда озвучат победительницу конкурса &quot;Мисс Вселенная&quot; в Новом Орлеане. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Мисс США Р'Бонни Габриэль и Мисс Венесуэла Аманда Дудамель ждут, когда озвучат победительницу конкурса "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.

© AP Photo / Gerald Herbert

Другие участницы конкурса "Мисс Вселенная" поздравляют Мисс США с победой.

Другие участницы конкурса &quot;Мисс Вселенная&quot; поздравляют Мисс США с победой. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AP Photo / Gerald Herbert

Другие участницы конкурса "Мисс Вселенная" поздравляют Мисс США с победой.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0