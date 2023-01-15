Как прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" - фото

Победу в конкурсе одержала представительница США Р'Бонни Габриэль.
Победу в конкурсе одержала представительница США Р'Бонни Габриэль.
В финал вместе с американкой вышли участницы из Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Кюрасао.
В финал вместе с американкой вышли участницы из Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Кюрасао.
Мисс Ангола Свелия да Силва Антонио выходит на сцену вместе с другими участницами в начале 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс Ангола Свелия да Силва Антонио выходит на сцену вместе с другими участницами в начале 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс Колумбия Мария Фернанда Аристизабаль на 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс Колумбия Мария Фернанда Аристизабаль на 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс Сейшельские острова Габриэлла Гонтье проходит сквозь толпу перед началом финального тура 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс Сейшельские острова Габриэлла Гонтье проходит сквозь толпу перед началом финального тура 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Участницы 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Участницы 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс США Р'Бонни Габриэль после коронации на конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс США Р'Бонни Габриэль после коронации на конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс Испания Алисия Фобель во время дефиле в вечерних нарядах на 71-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс Испания Алисия Фобель во время дефиле в вечерних нарядах на 71-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Финалистки 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Финалистки 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс Канада Амелия Ту на 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс Канада Амелия Ту на 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс США Р'Бонни Габриэль и Мисс Венесуэла Аманда Дудамель ждут, когда озвучат победительницу конкурса "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Мисс США Р'Бонни Габриэль и Мисс Венесуэла Аманда Дудамель ждут, когда озвучат победительницу конкурса "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане.
Другие участницы конкурса "Мисс Вселенная" поздравляют Мисс США с победой.
Другие участницы конкурса "Мисс Вселенная" поздравляют Мисс США с победой.