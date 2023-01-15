https://uz.sputniknews.ru/20230115/pochemu-v-uzbekistane-stali-ispolzovat-vesy-pravosudiya-s-tremya-chashami-31472580.html

Почему в Узбекистане стали использовать весы правосудия с тремя чашами

Почему в Узбекистане стали использовать весы правосудия с тремя чашами

На нагрудном знаке, которым награждаются судьи в Узбекистане, используется эмблема весов правосудия с тремя чашами вместо двух. Корреспондент Sputnik изучила вопрос и точно знает для чего и почему она там появилась.

2023-01-15T13:16+0500

2023-01-15T13:16+0500

2023-01-15T13:16+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. В 2020 году указом президента были учреждены премия “Ибратли судья” и нагрудный знак “Суд фахрийси”. Ими награждаются судья, отдавшие службе правосудию долгие годы своей жизни и уже вышедшие на пенсию.В феврале прошлого года премию получили 16 человек. На статуэтке, которая вручается номинантам, выгравировано изображение — весы правосудия, но не с двумя, как мы привыкли, а с тремя чашами.Новый, на первый взгляд, символ имеет довольно глубокую историю. Но, об этом чуть позже.В начале напомним, что простые двухступенчатые весы появились в древнем Вавилоне за два с половиной тысячелетия до нашей эры и постепенно совершенствовались.Вскоре их стали применять как символ справедливости. Правители и судьи всегда считались ее балансирами. Однако Амир Темур подчеркивал, что судьям необходимо применять символическую шкалу как имеющую три ступени вместо двух.В третью ступень должен включаться обвиняемый при определении наказания за совершенное преступление. Поэтому три чаши весов отражены и в гербе государства Амира Темура.История возникновения символа описана в книге “Две волны” Владимира Череванского:Амир Темур спросил мудреца Махмуда Шахаба: “Что нужно сделать, чтобы дать справедливое наказание?”Махмуд Шахаб: “Ваши судьи оценивают преступление и наказание. Вы добавляете к их чашам третью чашу весов, приказывая им сначала взвесить преступника, затем преступление и, наконец, наказание. Тогда твой суд будет справедлив”.Удовлетворенный ответом мудреца, Амир Темур назначает его своим надзирателем. Таким образом, личность преступника учитывается при определении наказания и становится символом справедливости.Учет человеческого фактора при назначении наказания, обеспечение вынесения справедливых решений – вопрос, неоднократно выносимый на повестку дня главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Трехмерная шкала гармонирует с представлениями президента о гуманизме и установлении справедливости в обществе.Поэтому Высший кенгаш судей решил представить изображение трехмерных весов на нагрудном знаках “Суд Фахрийси” и премии “Ибратли судья”.

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Мунаввар Разакова

почему в узбекистане весы справедливости правосудия с 3 тремя чашами где используется на нагрудном знаке кто награждается для чего откуда появилось