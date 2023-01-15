https://uz.sputniknews.ru/20230115/tashkenttsam-provedut-pereraschet-za-nekachestvennoe-otoplenie-31470324.html

Ташкентцам проведут перерасчет за некачественное отопление

Ташкентцам проведут перерасчет за некачественное отопление

Теплоснабжающая компания объяснила перебои в некоторых районах Ташкента с понижением газа в сети, вызванным аномальными холодами.

2023-01-15T09:07+0500

2023-01-15T09:07+0500

2023-01-15T09:07+0500

общество

отопление

ташкент

холод

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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. За перебои с отоплением и подачей горячей воды жителям Ташкента произведут перерасчет, заявили в пресс-службе теплоснабжающего предприятия Veolia Energy Tashkent.Как отмечается, проблемы с подачей отопления и горячего водоснабжения произошли из-за аномальных холодов в некоторых районах столицы и напрямую связаны с понижением давления газа.Отмечается, что специалисты Veolia Energy Tashkent круглосуточно работают с поставщиками энергоресурсов для преодоления кризисных ситуаций и обеспечения теплоснабжением домов города и социально значимых объектов инфраструктуры.В компании попросили жителей столицы отнестись с пониманием и заверили, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для улучшения сложившейся ситуации.В начале недели на территорию Узбекистана обрушился аномальный мороз, вызванный влиянием очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами европейской части России. По данным синоптиков, холода начнут отступать уже в начале предстоящей недели.

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где почему нет тепла в ташкенте когда дадут горячую воду почему произошли перебои проведут ли перерасчет теплоснабжающая компания veolia energy tashkent