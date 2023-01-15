https://uz.sputniknews.ru/20230115/teplee-ne-stanovitsya-prognoz-pogody-na-voskresene-31469853.html

“Теплее не становится”: прогноз погоды на воскресенье

“Теплее не становится”: прогноз погоды на воскресенье

В Узбекистане продолжается влияние очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами европейской части России.

2023-01-15T08:12+0500

2023-01-15T08:12+0500

2023-01-15T08:12+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. Температура воздуха будет в пределах ночью 12-17 градусов мороза, местами до 20 градусов, днем 5-10 градусов ниже нуля, сообщает Узгидромет.ГОРОД ТАШКЕНТПеременная облачность, без осадков. Утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура днем 6-8° мороза.РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАНПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 5-10° мороза.КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура днем 5-10° мороза.ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИПеременная облачность, без осадков. Лавиноопасно. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.

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