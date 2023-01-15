https://uz.sputniknews.ru/20230115/teplee-ne-stanovitsya-prognoz-pogody-na-voskresene-31469853.html
“Теплее не становится”: прогноз погоды на воскресенье
“Теплее не становится”: прогноз погоды на воскресенье
В Узбекистане продолжается влияние очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами европейской части России.
2023-01-15T08:12+0500
2023-01-15T08:12+0500
2023-01-15T08:12+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. Температура воздуха будет в пределах ночью 12-17 градусов мороза, местами до 20 градусов, днем 5-10 градусов ниже нуля, сообщает Узгидромет.ГОРОД ТАШКЕНТПеременная облачность, без осадков. Утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура днем 6-8° мороза.РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАНПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 5-10° мороза.КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура днем 5-10° мороза.ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИПеременная облачность, без осадков. Лавиноопасно. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.
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прогноз погоды воскресенье 15 января будет ли тепло узбекистан влияние холодной массы европейская часть россии откуда мороз когда закончится
прогноз погоды воскресенье 15 января будет ли тепло узбекистан влияние холодной массы европейская часть россии откуда мороз когда закончится
“Теплее не становится”: прогноз погоды на воскресенье
В Узбекистане продолжается влияние очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами европейской части России.
ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. Температура воздуха будет в пределах ночью 12-17 градусов мороза, местами до 20 градусов, днем 5-10 градусов ниже нуля, сообщает Узгидромет.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Переменная облачность, без осадков. Утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура днем 6-8° мороза.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 5-10° мороза.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура днем 5-10° мороза.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем 3-8° мороза.