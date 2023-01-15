https://uz.sputniknews.ru/20230115/video-kosmos-na-zemle-chem-unikalna-tashkentskaya-telebashnya-31476688.html

Космос на земле. Чем уникальна Ташкентская телебашня - видео

Космос на земле. Чем уникальна Ташкентская телебашня - видео

Документальный фильм Sputnik о Ташкентской телебашне.

2023-01-15T12:22+0500

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ташкент

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телевидение

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В этот день тридцать восемь лет назад в столице Узбекистана открыли Ташкентскую телебашню. Изначально эту телевышку планировали построить в столице Ирака — Багдаде, но в стране произошел военный переворот и проект так и не был воплощен в жизнь.В 1978 году началось возведение сооружения, а зимой 1985 года Ташкентскую телебашню наконец ввели в эксплуатацию. Высота башни составляет 375 метров. Она является одним из самых высоких зданий с открытыми смотровыми площадками на всей территории Центральной Азии.Общая масса сооружения — более 6 тысяч тонн. Оно стоит на трех конических подкосных "ногах", высотой 93 метра каждая. Благодаря им, телебашня может выдержать 9-бальное землетрясение.Ташкентская телебашня известна своей смотровой площадкой, с которой открывается прекрасный вид на город. Кроме того, на ее территории есть два вращающихся ресторана. Как строилось грандиозное сооружение, какие блюда готовят в знаменитом ресторане "Койнот", сколько ещё лет сооружение может простоять и многое другое - смотрите в документальном фильме Sputnik.

ташкент

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2023

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

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