https://uz.sputniknews.ru/20230115/video-kosmos-na-zemle-chem-unikalna-tashkentskaya-telebashnya-31476688.html
Космос на земле. Чем уникальна Ташкентская телебашня - видео
Космос на земле. Чем уникальна Ташкентская телебашня - видео
Документальный фильм Sputnik о Ташкентской телебашне.
2023-01-15T12:22+0500
2023-01-15T12:22+0500
2023-01-15T12:24+0500
видео
ташкент
фильм
телевидение
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В этот день тридцать восемь лет назад в столице Узбекистана открыли Ташкентскую телебашню. Изначально эту телевышку планировали построить в столице Ирака — Багдаде, но в стране произошел военный переворот и проект так и не был воплощен в жизнь.В 1978 году началось возведение сооружения, а зимой 1985 года Ташкентскую телебашню наконец ввели в эксплуатацию. Высота башни составляет 375 метров. Она является одним из самых высоких зданий с открытыми смотровыми площадками на всей территории Центральной Азии.Общая масса сооружения — более 6 тысяч тонн. Оно стоит на трех конических подкосных "ногах", высотой 93 метра каждая. Благодаря им, телебашня может выдержать 9-бальное землетрясение.Ташкентская телебашня известна своей смотровой площадкой, с которой открывается прекрасный вид на город. Кроме того, на ее территории есть два вращающихся ресторана. Как строилось грандиозное сооружение, какие блюда готовят в знаменитом ресторане "Койнот", сколько ещё лет сооружение может простоять и многое другое - смотрите в документальном фильме Sputnik.
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видео документальный фильм sputnik о ташкентской телебашне ташкентская телебашня в ташкенте узбекистане узбекистан достопримечательности что посмотреть
видео документальный фильм sputnik о ташкентской телебашне ташкентская телебашня в ташкенте узбекистане узбекистан достопримечательности что посмотреть
Космос на земле. Чем уникальна Ташкентская телебашня - видео
12:22 15.01.2023 (обновлено: 12:24 15.01.2023)
Эксклюзив
Смотрите документальный фильм Sputnik об одном из самых высоких зданий с открытыми смотровыми площадками в Центральной Азии.
В этот день тридцать восемь лет назад в столице Узбекистана открыли Ташкентскую телебашню.
Изначально эту телевышку планировали построить в столице Ирака — Багдаде, но в стране произошел военный переворот и проект так и не был воплощен в жизнь.
В 1978 году началось возведение сооружения, а зимой 1985 года Ташкентскую телебашню наконец ввели в эксплуатацию.
Высота башни составляет 375 метров. Она является одним из самых высоких зданий с открытыми смотровыми площадками на всей территории Центральной Азии.
Общая масса сооружения — более 6 тысяч тонн. Оно стоит на трех конических подкосных "ногах", высотой 93 метра каждая. Благодаря им, телебашня может выдержать 9-бальное землетрясение.
Ташкентская телебашня известна своей смотровой площадкой, с которой открывается прекрасный вид на город. Кроме того, на ее территории есть два вращающихся ресторана.
Как строилось грандиозное сооружение, какие блюда готовят в знаменитом ресторане "Койнот", сколько ещё лет сооружение может простоять и многое другое - смотрите в документальном фильме Sputnik.