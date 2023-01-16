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Как Китай готовится к Лунному Новому году - самые яркие фото
Как Китай готовится к Лунному Новому году - самые яркие фото
Китайский Новый год, который в дословном переводе называется Праздник весны, с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Как идет подготовка к этому празднику в КНР - смотрите в нашей фотоленте.
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фото
китай
китайский новый год
новый год
весна
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как китай готовится к лунному новому году самые яркие фото китайский новый год который в дословном переводе называется праздник весны с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в китае и других странах восточной азии как идет подготовка к этому празднику в кнр смотрите в нашей фотоленте 2023 точная дата когда сколько отдыхают в китае на новый год по восточному календарю по лунному
как китай готовится к лунному новому году самые яркие фото китайский новый год который в дословном переводе называется праздник весны с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в китае и других странах восточной азии как идет подготовка к этому празднику в кнр смотрите в нашей фотоленте 2023 точная дата когда сколько отдыхают в китае на новый год по восточному календарю по лунному

Как Китай готовится к Лунному Новому году - самые яркие фото

21:00 16.01.2023
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НовостиTelegram
Китайский Новый год, который в дословном переводе называется Праздник весны, с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Как идет подготовка к этому празднику в КНР - смотрите в нашей фотоленте.
© AFP 2023 / Wang Zhao

Группа детей позирует перед красными фонарями.

Группа детей позирует перед красными фонарями. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2023 / Wang Zhao

Группа детей позирует перед красными фонарями.

© AFP 2023 / Wang Zhao

Очереди на железнодорожном вокзале Пекина. Люди возвращаются в свои родные города для празднования Лунного Нового года.

Очереди на железнодорожном вокзале Пекина. Люди возвращаются в свои родные города для празднования Лунного Нового года. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AFP 2023 / Wang Zhao

Очереди на железнодорожном вокзале Пекина. Люди возвращаются в свои родные города для празднования Лунного Нового года.

© AFP 2023 / Isaac Lawrence

Мужчина продает деревья кумквата в киоске в Гонконге в преддверии Лунного Нового года.

Мужчина продает деревья кумквата в киоске в Гонконге в преддверии Лунного Нового года. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2023 / Isaac Lawrence

Мужчина продает деревья кумквата в киоске в Гонконге в преддверии Лунного Нового года.

© AFP 2023 / Noel Celis

Продавец выставляет на продажу китайские фонарики и другие украшения для предстоящего празднования.

Продавец выставляет на продажу китайские фонарики и другие украшения для предстоящего празднования. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2023 / Noel Celis

Продавец выставляет на продажу китайские фонарики и другие украшения для предстоящего празднования.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Дети в картонных масках с изображением льва на улицах Пекина. Танец льва — традиционная часть празднования приближающегося Лунного Нового года.

Дети в картонных масках с изображением льва на улицах Пекина. Танец льва — традиционная часть празднования приближающегося Лунного Нового года. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Дети в картонных масках с изображением льва на улицах Пекина. Танец льва — традиционная часть празднования приближающегося Лунного Нового года.

© AFP 2023 / Wang Zhao

Рабочий устанавливает инсталляцию к предстоящему Лунному Новому году Кролика за пределами Запретного города в Пекине.

Рабочий устанавливает инсталляцию к предстоящему Лунному Новому году Кролика за пределами Запретного города в Пекине. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP 2023 / Wang Zhao

Рабочий устанавливает инсталляцию к предстоящему Лунному Новому году Кролика за пределами Запретного города в Пекине.

© AFP 2023 / Wang Zhao

Рабочие развешивают праздничные красные фонари.

Рабочие развешивают праздничные красные фонари. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2023 / Wang Zhao

Рабочие развешивают праздничные красные фонари.

© AFP 2023 / Hector Retamal

Люди прогуливаются по саду Юйюань в Шанхае.

Люди прогуливаются по саду Юйюань в Шанхае. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2023 / Hector Retamal

Люди прогуливаются по саду Юйюань в Шанхае.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Жители Пекина на вокзале.

Жители Пекина на вокзале. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Жители Пекина на вокзале.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Мальчик позирует перед большим экраном с виртуальным поздравлением по случаю Нового года по восточному календарю.

Мальчик позирует перед большим экраном с виртуальным поздравлением по случаю Нового года по восточному календарю. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Мальчик позирует перед большим экраном с виртуальным поздравлением по случаю Нового года по восточному календарю.

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