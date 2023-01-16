Как Китай готовится к Лунному Новому году - самые яркие фото

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Китайский Новый год, который в дословном переводе называется Праздник весны, с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Как идет подготовка к этому празднику в КНР - смотрите в нашей фотоленте.