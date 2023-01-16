https://uz.sputniknews.ru/20230116/glavam-gazovyx-predpriyatiy-dali-ispytatelnyy-srok-31496778.html
Глав газовых предприятий освободили от должности
Глав газовых предприятий освободили от должности
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе заседания раскритиковал работу руководства регионов и городов по подготовке к зиме. 16.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-16T11:12+0500
2023-01-16T11:12+0500
2023-01-16T11:23+0500
политика
президент
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ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел в понедельник совещание по обеспечению населения энергоресурсами.Глава государства подверг резкой критике работу руководства регионов и городов по подготовке к зимнему периоду. В частности, по словам президента, руководство ряда регионов не сделало выводы из ситуации, сложившейся во время похолодания месяц назад.В связи с этим хоким Ташкентской области получил строгое предупреждение, а глава Чирчика – выговор, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе совещания президент отметил, что сегодня самой большой задачей руководителей всех уровней является обеспечение бесперебойной работы электрических и газовых сетей. Но чиновники соответствующих сфер не в состоянии это сделать.Большой проблемой также являются хищения энергоресурсов. В частности, в прошлом месяце было выявлено 5 тысяч незаконных подключений к электрическим сетям и 4,5 тысячи – к газовым.Обнаружение 192 фактов коррупции в нефтегазовой и энергетической системах контроля за последние несколько месяцев также свидетельствует о том, что система была подорвана изнутри. Поэтому Генеральной прокуратуре президент поручил принять специальные меры по устранению коррупции в системе.В связи со сложившейся ситуацией глава государства освободил от занимаемой должности председателя акционерного общества "Иссыклик электрстансия" Фархада Абдурахманова, а также главу предприятия "Территориальные электрические сети" Улугбека Мустафоева, глава "Узтрансгаза" Бекзода Норматова, , и руководителя "Узбекнефтегаза" Мехриддина Абдуллаева. Им был назначен 3-месячный испытательный срок.Уволил президент и заместителя министра энергетики Шерзода Ходжаева.
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президент
Глав газовых предприятий освободили от должности
11:12 16.01.2023 (обновлено: 11:23 16.01.2023)
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе заседания раскритиковал работу руководства регионов и городов по подготовке к зиме.
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел в понедельник совещание по обеспечению населения энергоресурсами.
Глава государства подверг резкой критике работу руководства регионов и городов по подготовке к зимнему периоду. В частности, по словам президента, руководство ряда регионов не сделало выводы из ситуации, сложившейся во время похолодания месяц назад.
В связи с этим хоким Ташкентской области получил строгое предупреждение, а глава Чирчика – выговор, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе совещания президент отметил, что сегодня самой большой задачей руководителей всех уровней является обеспечение бесперебойной работы электрических и газовых сетей. Но чиновники соответствующих сфер не в состоянии это сделать.
Большой проблемой также являются хищения энергоресурсов. В частности, в прошлом месяце было выявлено 5 тысяч незаконных подключений к электрическим сетям и 4,5 тысячи – к газовым.
"Разве хокимы районов и заведующие секторами, начальники отделов электроэнергетики и газоснабжения не знают, что в электрогазопроводных сетях происходит грабеж?" - спросил глава государства.
Обнаружение 192 фактов коррупции в нефтегазовой и энергетической системах контроля за последние несколько месяцев также свидетельствует о том, что система была подорвана изнутри. Поэтому Генеральной прокуратуре президент поручил принять специальные меры по устранению коррупции в системе.
В связи со сложившейся ситуацией глава государства освободил от занимаемой должности председателя акционерного общества "Иссыклик электрстансия" Фархада Абдурахманова, а также главу предприятия "Территориальные электрические сети" Улугбека Мустафоева, глава "Узтрансгаза" Бекзода Норматова, , и руководителя "Узбекнефтегаза" Мехриддина Абдуллаева. Им был назначен 3-месячный испытательный срок.
Уволил президент и заместителя министра энергетики Шерзода Ходжаева.