https://uz.sputniknews.ru/20230116/irgashev-obsudil-s-malginovym-deystviya-po-uregulirovaniyu-situatsii-v-afganistane-31506611.html
Иргашев обсудил с Мальгиновым действия по урегулированию ситуации в Афганистане
Иргашев обсудил с Мальгиновым действия по урегулированию ситуации в Афганистане
Что обсудили Исматулла Иргашев и Олег Мальгинов в ходе встречи - читайте в нашем материале.
2023-01-16T17:39+0500
2023-01-16T17:39+0500
2023-01-16T17:39+0500
политика
афганистан
урегулирование
ситуация
исматулла иргашев
олег мальгинов
встреча
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ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В понедельник специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в республике Олегом Мальгиновым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе развитие ситуации в Афганистане, а также возможные совместные действия по ее урегулированию.Иргашев и Мальгинов также обменялись мнениями о предстоящих международных мероприятиях в рамках различных инициатив и площадок, посвященных афганскому вопросу.
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иргашев обсудил с мальгиновым действия по урегулированию ситуации в афганистане что обсудили исматулла иргашев и олег мальгинов в ходе встречи читайте в нашем материале
иргашев обсудил с мальгиновым действия по урегулированию ситуации в афганистане что обсудили исматулла иргашев и олег мальгинов в ходе встречи читайте в нашем материале
Иргашев обсудил с Мальгиновым действия по урегулированию ситуации в Афганистане
Что обсудили спецпредставитель президента по Афганистану и посол России в республике в ходе встречи - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik.
В понедельник специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в республике Олегом Мальгиновым. Об этом сообщает пресс-служба
МИД Узбекистана.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе развитие ситуации в Афганистане, а также возможные совместные действия по ее урегулированию.
Иргашев и Мальгинов также обменялись мнениями о предстоящих международных мероприятиях в рамках различных инициатив и площадок, посвященных афганскому вопросу.