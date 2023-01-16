https://uz.sputniknews.ru/20230116/irgashev-obsudil-s-malginovym-deystviya-po-uregulirovaniyu-situatsii-v-afganistane-31506611.html

Иргашев обсудил с Мальгиновым действия по урегулированию ситуации в Афганистане

Иргашев обсудил с Мальгиновым действия по урегулированию ситуации в Афганистане

Что обсудили Исматулла Иргашев и Олег Мальгинов в ходе встречи - читайте в нашем материале.

2023-01-16T17:39+0500

2023-01-16T17:39+0500

2023-01-16T17:39+0500

политика

афганистан

урегулирование

ситуация

исматулла иргашев

олег мальгинов

встреча

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ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В понедельник специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в республике Олегом Мальгиновым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе развитие ситуации в Афганистане, а также возможные совместные действия по ее урегулированию.Иргашев и Мальгинов также обменялись мнениями о предстоящих международных мероприятиях в рамках различных инициатив и площадок, посвященных афганскому вопросу.

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иргашев обсудил с мальгиновым действия по урегулированию ситуации в афганистане что обсудили исматулла иргашев и олег мальгинов в ходе встречи читайте в нашем материале