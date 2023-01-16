https://uz.sputniknews.ru/20230116/ministr-molodyojnoy-politiki-dnr-makarov-rasskazal-o-geroizme-jiteley-donbassa--31506746.html

Министр молодёжной политики ДНР Макаров рассказал о героизме жителей Донбасса

Министр молодёжной политики ДНР Макаров рассказал о героизме жителей Донбасса

Как молодое население Донбасса помогает людям в тылу и на фронте - смотрите в нашем интервью.

2023-01-16T18:30+0500

2023-01-16T18:30+0500

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днр

донбасс

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Все жители Донбасса - это настоящие герои, которые совершают огромное количество подвигов каждый день, рассказал в интервью "Sputnik на русском" Министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров. Почему молодёжная политика - это одно из важнейших направлений работы для государства? Как молодежь Донбасса помогает людям в тылу или на фронте? Какие возможности для молодых людей новых субъектов РФ открыло воссоединение с Россией? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

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министр молодёжной политики днр макаров рассказал о героизме жителей донбасса как молодое население донбасса помогает людям в тылу и на фронте смотрите в нашем интервью