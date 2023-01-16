https://uz.sputniknews.ru/20230116/moroz-zakanchivaetsya-uzgidromet-opublikoval-prognoz-na-nedelyu-31507081.html

Мороз заканчивается: Узгидромет опубликовал прогноз на неделю

Мороз заканчивается: Узгидромет опубликовал прогноз на неделю

До конца недели сохранится минусовая температура, но аномальный мороз постепенно отпустит, сообщают синоптики.

2023-01-16T19:21+0500

2023-01-16T19:21+0500

2023-01-16T19:21+0500

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ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Пиковые аномально низкие температуры в Узбекистане закончились, сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологии Узбекистана.В понедельник температура воздуха по республике составила 3-8 градусов мороза. Но к середине недели потеплеет, температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ночная температура будет в пределах 8-13о мороза.Такая температура сохранится до конца рабочей недели.Осадков в эти дни не ожидается. Местами по республике будет туман.Синоптики призвали граждан соблюдать осторожность: на дорогах ожидается гололедица, на крышах из-за перепадов температуры появятся сосульки, которые могут срываться с крыш. В горных районах сохраняется лавинная опасность.

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