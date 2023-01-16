https://uz.sputniknews.ru/20230116/moroz-zakanchivaetsya-uzgidromet-opublikoval-prognoz-na-nedelyu-31507081.html
Мороз заканчивается: Узгидромет опубликовал прогноз на неделю
Мороз заканчивается: Узгидромет опубликовал прогноз на неделю
До конца недели сохранится минусовая температура, но аномальный мороз постепенно отпустит, сообщают синоптики.
2023-01-16T19:21+0500
2023-01-16T19:21+0500
2023-01-16T19:21+0500
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ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Пиковые аномально низкие температуры в Узбекистане закончились, сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологии Узбекистана.В понедельник температура воздуха по республике составила 3-8 градусов мороза. Но к середине недели потеплеет, температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ночная температура будет в пределах 8-13о мороза.Такая температура сохранится до конца рабочей недели.Осадков в эти дни не ожидается. Местами по республике будет туман.Синоптики призвали граждан соблюдать осторожность: на дорогах ожидается гололедица, на крышах из-за перепадов температуры появятся сосульки, которые могут срываться с крыш. В горных районах сохраняется лавинная опасность.
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прогноз погоды погода аномальные морозы отступают антициклон заканчивается потеплеет станет теплее выше нуля соблюдать осторожность гололедица сосульки
прогноз погоды погода аномальные морозы отступают антициклон заканчивается потеплеет станет теплее выше нуля соблюдать осторожность гололедица сосульки
Мороз заканчивается: Узгидромет опубликовал прогноз на неделю
До конца недели сохранится минусовая температура, но аномальный мороз постепенно отпустит, сообщают синоптики.
ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik.
Пиковые аномально низкие температуры в Узбекистане закончились, сообщает
пресс-служба Центра гидрометеорологии Узбекистана.
В понедельник температура воздуха по республике составила 3-8 градусов мороза. Но к середине недели потеплеет, температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ночная температура будет в пределах 8-13о мороза.
Такая температура сохранится до конца рабочей недели.
Осадков в эти дни не ожидается. Местами по республике будет туман.
Синоптики призвали граждан соблюдать осторожность: на дорогах ожидается гололедица, на крышах из-за перепадов температуры появятся сосульки, которые могут срываться с крыш. В горных районах сохраняется лавинная опасность.