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https://uz.sputniknews.ru/20230116/prezident-poruchil-rassledovat-deyatelnost-byvshix-chinovnikov-31498091.html
Президент поручил расследовать деятельность бывших чиновников
Президент поручил расследовать деятельность бывших чиновников
На совещании в понедельник Шавкат Мирзиёев уволил ряд руководителей за неудовлетворительную работу.
2023-01-16T11:46+0500
2023-01-16T13:03+0500
политика
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил Службе государственной безопасности и Генеральной прокуратуре расследовать деятельность уволенных сегодня чиновников, сообщает пресс-служба главы государства.
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президент шавкат мирзиёев совещание увольнение служба госбезопасности сгб генеральная прокуратура генпрокуратура расследовать деятельность
президент шавкат мирзиёев совещание увольнение служба госбезопасности сгб генеральная прокуратура генпрокуратура расследовать деятельность

Президент поручил расследовать деятельность бывших чиновников

11:46 16.01.2023 (обновлено: 13:03 16.01.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На совещании в понедельник Шавкат Мирзиёев уволил ряд руководителей за неудовлетворительную работу.
ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил Службе государственной безопасности и Генеральной прокуратуре расследовать деятельность уволенных сегодня чиновников, сообщает пресс-служба главы государства.
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