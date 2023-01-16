https://uz.sputniknews.ru/20230116/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-31494409.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая будет погода — читайте в нашем материале.
2023-01-16T08:06+0500
2023-01-16T08:06+0500
2023-01-16T08:06+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0d/31435622_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_38db9e7cd8fc37ce53708c2cf9c652fb.png
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В понедельник на большей части территории Узбекистана осадков не ожидается. Об этом сообщает Узгидромет.Температура по стране колеблется в пределах 3-5 градусов мороза. В горных районах лавиноопасно, на дорогах возможна гололедица.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0d/31435622_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_522173578999fcbd6b8266eb686759ce.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
синоптики рассказали о погоде на сегодня понедельник 16 января прогноз погоды узбекистан ташкент лавиноопасно
синоптики рассказали о погоде на сегодня понедельник 16 января прогноз погоды узбекистан ташкент лавиноопасно
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik.
В понедельник на большей части территории Узбекистана осадков не ожидается. Об этом сообщает Узгидромет
.
Температура по стране колеблется в пределах 3-5 градусов мороза. В горных районах лавиноопасно, на дорогах возможна гололедица.