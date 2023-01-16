https://uz.sputniknews.ru/20230116/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-31494409.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая будет погода — читайте в нашем материале.

2023-01-16T08:06+0500

2023-01-16T08:06+0500

2023-01-16T08:06+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В понедельник на большей части территории Узбекистана осадков не ожидается. Об этом сообщает Узгидромет.Температура по стране колеблется в пределах 3-5 градусов мороза. В горных районах лавиноопасно, на дорогах возможна гололедица.

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синоптики рассказали о погоде на сегодня понедельник 16 января прогноз погоды узбекистан ташкент лавиноопасно