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https://uz.sputniknews.ru/20230116/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-31494409.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая будет погода — читайте в нашем материале.
2023-01-16T08:06+0500
2023-01-16T08:06+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В понедельник на большей части территории Узбекистана осадков не ожидается. Об этом сообщает Узгидромет.Температура по стране колеблется в пределах 3-5 градусов мороза. В горных районах лавиноопасно, на дорогах возможна гололедица.
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синоптики рассказали о погоде на сегодня понедельник 16 января прогноз погоды узбекистан ташкент лавиноопасно
синоптики рассказали о погоде на сегодня понедельник 16 января прогноз погоды узбекистан ташкент лавиноопасно

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

08:06 16.01.2023
© Sputnik/Зафар ХалиловЗима в Ташкенте.
Зима в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В понедельник на большей части территории Узбекистана осадков не ожидается. Об этом сообщает Узгидромет.
Температура по стране колеблется в пределах 3-5 градусов мороза. В горных районах лавиноопасно, на дорогах возможна гололедица.
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