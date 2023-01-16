https://uz.sputniknews.ru/20230116/skolko-stoyat-produkty-pitaniya-na-rynkax-uzbekistana---infografika-31509769.html
Сколько стоят продукты питания на рынках Узбекистана - инфографика
Сколько стоят продукты питания на рынках Узбекистана - инфографика
Госкомстат Узбекистана опубликовал цены на основные продукты питания в январе.
2023-01-16T20:10+0500
2023-01-16T20:10+0500
2023-01-16T20:10+0500
инфографика
продукты
питание
рынок
узбекистан
госкомстат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/10/31509125_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_af71e8875ce2445487955f153f6e755e.png
2023
Новости
ru_UZhttps://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/10/31509125_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_831a48a1aeb56619fd9a391c23898e45.png
Sputnik Узбекистан
сколько стоят продукты питания на рынках узбекистана инфографика госкомстат узбекистана опубликовал цены на основные продукты питания в январе
сколько стоят продукты питания на рынках узбекистана инфографика госкомстат узбекистана опубликовал цены на основные продукты питания в январе
Сколько стоят продукты питания на рынках Узбекистана - инфографика
Госкомстат Узбекистана опубликовал цены на основные продукты питания в январе.