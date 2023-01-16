https://uz.sputniknews.ru/20230116/spetsialist-rasskazala-o-polze-meda-dlya-lyudey-s-problemami-arterialnogo-davleniya-31512628.html

Специалист рассказала о пользе меда для людей с проблемами артериального давления

Специалист рассказала о пользе меда для людей с проблемами артериального давления

Гастроэнтеролог Елена Манило назвала мед регулятором давления. Подробности - в нашем материале.

2023-01-16T22:01+0500

2023-01-16T22:01+0500

2023-01-16T22:01+0500

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Мед является природным регулятором давления, рассказала гастроэнтеролог Елена Манило. Она рассказала о пользе меда для людей с проблемами давления и назвала неожиданные свойства продукта.Мед — настолько популярный в народе продукт, что им лечат едва ли не все заболевания. Однако, по словам Манило, у него не так много полезных качеств, сколько ему приписывают. Но доказано, что мед может помочь в борьбе с кашлем. Даже минимальное количество меда стимулирует выработку слюны, увлажняющей дыхательные пути. Это успокаивает горло, пояснила врач.Кроме этого, мед является отличным источником энергии, ведь около 80 процентов состава меда — это углеводы (фруктоза и глюкоза). В отличие от сахара организм легче усваивает эти соединения. К тому же мед не вредит зубной эмали, дополнила гастроэнтеролог.Мед благодаря природным антисептикам фитонцидам способен предотвратить размножение бактерий. Поэтому его рекомендуют принимать во время лечения простуды, пояснила Манило. Она добавила, что мед можно использовать при лечении ран и ожогов. 3-4 чайных ложки — суточная доза меда для здорового человека (без употребления сахара).Ко всему прочему мед является натуральным антиоксидантом, так как в нем содержатся органические фенольные кислоты и флавоноиды. Эти микроэлементы отвечают за укрепление иммунитета человека и защиту клеток от воздействия внешних вредных факторов, прокомментировала Манило. Мед в чистом виде, в идеале — в сотах, сохраняет максимум полезных веществ.Полезен мед и для людей, страдающих от скачков давления, продолжила врач. Мед может как понижать, так и повышать артериальное давление — в зависимости от нужд организма. К тому же он способствует снижению уровня холестерина в крови, что важно для здоровья сосудов и сердца, подытожила Манило.

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