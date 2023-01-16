https://uz.sputniknews.ru/20230116/utair-zapuskaet-novye-reysy-iz-samary-v-samarkand-31506132.html

Utair запускает новые рейсы из Самары в Самарканд

Utair запускает новые рейсы из Самары в Самарканд

Рейсы из Самары в Самарканд и обратно будут выполняться по понедельникам.

2023-01-16T16:48+0500

2023-01-16T16:48+0500

2023-01-16T16:48+0500

туризм

самара

самарканд

рейс

utair

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ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Аваикомпания Utair открывает новый рейс по маршруту Самара — Самарканд. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.Известно, что полеты начнутся 16 января. Рейс будет выполняться по понедельникам. Отправление из Самары в 13:20, обратно — в 18:20.Ранее авиаперевозчик увеличил количество рейсов из Москвы в Самарканд, так, их количество в неделю увеличилось до четырех. Помимо этого, Utair осуществляет рейсы в другие города Узбекистана: Бухару, Ташкент и Фергану.

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Sputnik Узбекистан

utair запускает новые рейсы из самары в самарканд рейсы из самары в самарканд и обратно будут выполняться по понедельникам