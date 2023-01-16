https://uz.sputniknews.ru/20230116/utair-zapuskaet-novye-reysy-iz-samary-v-samarkand-31506132.html
Utair запускает новые рейсы из Самары в Самарканд
Utair запускает новые рейсы из Самары в Самарканд
Рейсы из Самары в Самарканд и обратно будут выполняться по понедельникам.
2023-01-16T16:48+0500
2023-01-16T16:48+0500
2023-01-16T16:48+0500
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ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Аваикомпания Utair открывает новый рейс по маршруту Самара — Самарканд. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.Известно, что полеты начнутся 16 января. Рейс будет выполняться по понедельникам. Отправление из Самары в 13:20, обратно — в 18:20.Ранее авиаперевозчик увеличил количество рейсов из Москвы в Самарканд, так, их количество в неделю увеличилось до четырех. Помимо этого, Utair осуществляет рейсы в другие города Узбекистана: Бухару, Ташкент и Фергану.
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utair запускает новые рейсы из самары в самарканд рейсы из самары в самарканд и обратно будут выполняться по понедельникам
utair запускает новые рейсы из самары в самарканд рейсы из самары в самарканд и обратно будут выполняться по понедельникам
Utair запускает новые рейсы из Самары в Самарканд
Рейсы из Самары в Самарканд и обратно будут выполняться по понедельникам.
ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik.
Аваикомпания Utair открывает новый рейс по маршруту Самара — Самарканд. Об этом сообщила пресс-служба
авиаперевозчика.
Известно, что полеты начнутся 16 января. Рейс будет выполняться по понедельникам. Отправление из Самары в 13:20, обратно — в 18:20.
"Utair обеспечивает авиасообщение Самары с крупными региональными центрами: Екатеринбургом, Москвой, Нижневартовском, Сургутом и Уфой, параллельно развивая зарубежную маршрутную сеть. В прошлом году начали летать из Самары в Баку, а в 2023 году запускаем рейс в Самарканд", — заявил президент авиакомпании Олег Семенов.
Ранее авиаперевозчик увеличил количество рейсов из Москвы в Самарканд, так, их количество в неделю увеличилось до четырех. Помимо этого, Utair осуществляет рейсы в другие города Узбекистана: Бухару, Ташкент и Фергану.