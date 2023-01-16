https://uz.sputniknews.ru/20230116/uzbekistan-i-singapur-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-sfere-transporta-31501604.html

Узбекистан и Сингапур договорились о сотрудничестве в сфере транспорта

Узбекистан и Сингапур договорились о сотрудничестве в сфере транспорта

Министерства транспорта двух стран планируют совместно развивать аэропорты, цифровизировать общественный транспорт и логистику.

2023-01-16T13:29+0500

2023-01-16T13:29+0500

2023-01-16T14:15+0500

общество

транспорт

узбекистан

сингапур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/10/31499063_0:0:761:429_1920x0_80_0_0_62e59239f8529f92c0dba750ca9fb884.jpg

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В рамках визита делегации Узбекистана в Сингапур узбекистанский министр транспорта Илхом Махкамов встретился со своим сингапурским коллегой С.Исвараном, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.Чиновники обсудили перспективы сотрудничества в области транспорта между двумя странами."В частности, стороны достигли ряда договоренностей по развитию аэропортов на основе опыта Сингапура, цифровизации общественного транспорта, строительству в республике транспортно-логистических центров, а также организации обучения узбекских специалистов в Сингапуре", - говорится в сообщении пресс-службы.По итогам переговоров стороны подписали Соглашение в сфере транспорта.

узбекистан

сингапур

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан сингапур визит министр транспорта переговоры сотрудничество