https://uz.sputniknews.ru/20230116/uzbekistan-i-singapur-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-sfere-transporta-31501604.html
Узбекистан и Сингапур договорились о сотрудничестве в сфере транспорта
Узбекистан и Сингапур договорились о сотрудничестве в сфере транспорта
Министерства транспорта двух стран планируют совместно развивать аэропорты, цифровизировать общественный транспорт и логистику.
2023-01-16T13:29+0500
2023-01-16T13:29+0500
2023-01-16T14:15+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В рамках визита делегации Узбекистана в Сингапур узбекистанский министр транспорта Илхом Махкамов встретился со своим сингапурским коллегой С.Исвараном, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.Чиновники обсудили перспективы сотрудничества в области транспорта между двумя странами."В частности, стороны достигли ряда договоренностей по развитию аэропортов на основе опыта Сингапура, цифровизации общественного транспорта, строительству в республике транспортно-логистических центров, а также организации обучения узбекских специалистов в Сингапуре", - говорится в сообщении пресс-службы.По итогам переговоров стороны подписали Соглашение в сфере транспорта.
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узбекистан сингапур визит министр транспорта переговоры сотрудничество
узбекистан сингапур визит министр транспорта переговоры сотрудничество
Узбекистан и Сингапур договорились о сотрудничестве в сфере транспорта
13:29 16.01.2023 (обновлено: 14:15 16.01.2023)
Министерства транспорта двух стран планируют совместно развивать аэропорты, цифровизировать общественный транспорт и логистику.
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik
. В рамках визита делегации Узбекистана в Сингапур узбекистанский министр транспорта Илхом Махкамов встретился со своим сингапурским коллегой С.Исвараном, сообщает
пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
Чиновники обсудили перспективы сотрудничества в области транспорта между двумя странами.
"В частности, стороны достигли ряда договоренностей по развитию аэропортов на основе опыта Сингапура, цифровизации общественного транспорта, строительству в республике транспортно-логистических центров, а также организации обучения узбекских специалистов в Сингапуре", - говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам переговоров стороны подписали Соглашение в сфере транспорта.