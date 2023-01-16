Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20230116/v-tashkente-smenilsya-xokim---chto-izvestno-o-novom-rukovoditele-31495864.html
В Ташкенте сменился хоким - что известно о новом руководителе
В Ташкенте сменился хоким - что известно о новом руководителе
Президент назначил новым градоначальником первого заместителя хокима Бахтиёра Рахмонова.
2023-01-16T10:39+0500
2023-01-16T10:47+0500
политика
президент
шавкат мирзиёев
ташкент
назначения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18787189_0:22:1300:753_1920x0_80_0_0_1d3680c3831fd30852c844a585d42e5b.jpg
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев освободил от занимаемой должности хокима Ташкента Жахонгира Артыкходжаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев в понедельник провел совещание по обеспечению населения энергоресурсами. Президент подверг резкой критике работу руководителей всех уровней в Ташкенте.В связи с неудовлетворительной подготовкой к зимнему периоду глава государства освободил от занимаемой должности хокима столицы.Исполняющим обязанности хокима города Ташкента назначен первый заместитель столичного руководителя Бахтиёр Рахмонов.Бахтиёр Рахмонов родился в 1959 году в Ташкентской области. В 1981 году окончил Киевский инженерно-строительный институт, в 2000 году - Академию государственного и общественного развития при Президенте Республики Узбекистан.Много лет работал на руководящих должностях. С 2018 года был хокимом Алмазарского района города Ташкента. С января 2021 года до настоящего момента являлся первым заместителем хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.Хокимы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского, Учтепинского районов получили выговор.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18787189_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_4559a3e7dd3abe7acf76136fcfb0692d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент шавкат мирзиёев хоким ташкента освободил от должности жахонгира артыкходжаева назначил бахтиёра рахмонова что известно биография справка
президент шавкат мирзиёев хоким ташкента освободил от должности жахонгира артыкходжаева назначил бахтиёра рахмонова что известно биография справка

В Ташкенте сменился хоким - что известно о новом руководителе

10:39 16.01.2023 (обновлено: 10:47 16.01.2023)
© Пресс-служба хокимията г. ТашкентПервый замхокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов
Первый замхокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2023
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент назначил новым градоначальником первого заместителя хокима Бахтиёра Рахмонова.
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев освободил от занимаемой должности хокима Ташкента Жахонгира Артыкходжаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев в понедельник провел совещание по обеспечению населения энергоресурсами. Президент подверг резкой критике работу руководителей всех уровней в Ташкенте.
В связи с неудовлетворительной подготовкой к зимнему периоду глава государства освободил от занимаемой должности хокима столицы.
Исполняющим обязанности хокима города Ташкента назначен первый заместитель столичного руководителя Бахтиёр Рахмонов.
Бахтиёр Рахмонов родился в 1959 году в Ташкентской области.
В 1981 году окончил Киевский инженерно-строительный институт, в 2000 году - Академию государственного и общественного развития при Президенте Республики Узбекистан.
Много лет работал на руководящих должностях. С 2018 года был хокимом Алмазарского района города Ташкента. С января 2021 года до настоящего момента являлся первым заместителем хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.
Хокимы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского, Учтепинского районов получили выговор.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0