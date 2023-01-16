https://uz.sputniknews.ru/20230116/v-tashkente-smenilsya-xokim---chto-izvestno-o-novom-rukovoditele-31495864.html

В Ташкенте сменился хоким - что известно о новом руководителе

В Ташкенте сменился хоким - что известно о новом руководителе

Президент назначил новым градоначальником первого заместителя хокима Бахтиёра Рахмонова.

2023-01-16T10:39+0500

2023-01-16T10:39+0500

2023-01-16T10:47+0500

политика

президент

шавкат мирзиёев

ташкент

назначения

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ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев освободил от занимаемой должности хокима Ташкента Жахонгира Артыкходжаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев в понедельник провел совещание по обеспечению населения энергоресурсами. Президент подверг резкой критике работу руководителей всех уровней в Ташкенте.В связи с неудовлетворительной подготовкой к зимнему периоду глава государства освободил от занимаемой должности хокима столицы.Исполняющим обязанности хокима города Ташкента назначен первый заместитель столичного руководителя Бахтиёр Рахмонов.Бахтиёр Рахмонов родился в 1959 году в Ташкентской области. В 1981 году окончил Киевский инженерно-строительный институт, в 2000 году - Академию государственного и общественного развития при Президенте Республики Узбекистан.Много лет работал на руководящих должностях. С 2018 года был хокимом Алмазарского района города Ташкента. С января 2021 года до настоящего момента являлся первым заместителем хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.Хокимы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского, Учтепинского районов получили выговор.

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