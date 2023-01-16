https://uz.sputniknews.ru/20230116/v-tashkente-smenilsya-xokim---chto-izvestno-o-novom-rukovoditele-31495864.html
В Ташкенте сменился хоким - что известно о новом руководителе
В Ташкенте сменился хоким - что известно о новом руководителе
Президент назначил новым градоначальником первого заместителя хокима Бахтиёра Рахмонова.
2023-01-16T10:39+0500
2023-01-16T10:39+0500
2023-01-16T10:47+0500
политика
президент
шавкат мирзиёев
ташкент
назначения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18787189_0:22:1300:753_1920x0_80_0_0_1d3680c3831fd30852c844a585d42e5b.jpg
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев освободил от занимаемой должности хокима Ташкента Жахонгира Артыкходжаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев в понедельник провел совещание по обеспечению населения энергоресурсами. Президент подверг резкой критике работу руководителей всех уровней в Ташкенте.В связи с неудовлетворительной подготовкой к зимнему периоду глава государства освободил от занимаемой должности хокима столицы.Исполняющим обязанности хокима города Ташкента назначен первый заместитель столичного руководителя Бахтиёр Рахмонов.Бахтиёр Рахмонов родился в 1959 году в Ташкентской области. В 1981 году окончил Киевский инженерно-строительный институт, в 2000 году - Академию государственного и общественного развития при Президенте Республики Узбекистан.Много лет работал на руководящих должностях. С 2018 года был хокимом Алмазарского района города Ташкента. С января 2021 года до настоящего момента являлся первым заместителем хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.Хокимы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского, Учтепинского районов получили выговор.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18787189_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_4559a3e7dd3abe7acf76136fcfb0692d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент шавкат мирзиёев хоким ташкента освободил от должности жахонгира артыкходжаева назначил бахтиёра рахмонова что известно биография справка
президент шавкат мирзиёев хоким ташкента освободил от должности жахонгира артыкходжаева назначил бахтиёра рахмонова что известно биография справка
В Ташкенте сменился хоким - что известно о новом руководителе
10:39 16.01.2023 (обновлено: 10:47 16.01.2023)
Президент назначил новым градоначальником первого заместителя хокима Бахтиёра Рахмонова.
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев освободил от занимаемой должности хокима Ташкента Жахонгира Артыкходжаева. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев в понедельник провел совещание по обеспечению населения энергоресурсами. Президент подверг резкой критике работу руководителей всех уровней в Ташкенте.
В связи с неудовлетворительной подготовкой к зимнему периоду глава государства освободил от занимаемой должности хокима столицы.
Исполняющим обязанности хокима города Ташкента назначен первый заместитель столичного руководителя Бахтиёр Рахмонов.
Бахтиёр Рахмонов родился в 1959 году в Ташкентской области.
В 1981 году окончил Киевский инженерно-строительный институт, в 2000 году - Академию государственного и общественного развития при Президенте Республики Узбекистан.
Много лет работал на руководящих должностях. С 2018 года был хокимом Алмазарского района города Ташкента. С января 2021 года до настоящего момента являлся первым заместителем хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.
Хокимы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского, Учтепинского районов получили выговор.