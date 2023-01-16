https://uz.sputniknews.ru/20230116/vremya-ch-posle-vzyatiya-soledara-liniya-oborony-vsu-stanet-sypatsya-kak-domino-31503129.html

Время Ч: после взятия Соледара линия обороны ВСУ станет сыпаться как домино

Время Ч: после взятия Соледара линия обороны ВСУ станет сыпаться как домино

Военный эксперт рассказал, почему Запад в последние дни так активно анонсирует передачу бронетехнике Украине.

2023-01-16T15:59+0500

2023-01-16T15:59+0500

2023-01-16T15:59+0500

видео

украина

сша

запад

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За время СВО на Украине российские войска уничтожили несколько тысяч единиц бронетехники, и 12 обещанных Польшей танков Leopard 2 не помогут Киеву перехватить все более заметную инициативу у России.Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему Запад в последние дни так активно говорит о передаче Украине бронетехники, но зачастую речь идет не о танках, а о БМП и БТР? Почему украинцев будет сложно обучить обращению с западной техникой? Какое значение имеет освобождение Соледара? С чем связаны изменения в руководстве СВО? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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видео военный эксперт александр хроленко линия обороны всу соледар передача танков польша бтр бмп