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Мама-осьминог и акулье трио: победители конкурса Ocean Art Underwater Photo 2022
Мама-осьминог и акулье трио: победители конкурса Ocean Art Underwater Photo 2022
Что скрывается то под толщей воды? Об этом расскажут работы победителей и финалистов конкурса Ocean Art Underwater Photo Competition 2022. Эти кадры завораживают!
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фото
конкурс
конкурс фотографий
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фото победители фотоконкурса ocean art underwater photo 2022 осьминог морской конек морской дракон медуза акулы шоу нерест жаба икра кладка яиц зубатка
фото победители фотоконкурса ocean art underwater photo 2022 осьминог морской конек морской дракон медуза акулы шоу нерест жаба икра кладка яиц зубатка

Мама-осьминог и акулье трио: победители конкурса Ocean Art Underwater Photo 2022

21:00 18.01.2023
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НовостиTelegram
Что скрывается то под толщей воды? Об этом расскажут работы победителей и финалистов конкурса Ocean Art Underwater Photo Competition 2022. Эти кадры завораживают!
© Foto : Kat Zhou/2022 Ocean Art

Самка рифового осьминога охраняет отложенные яйца. Как и все самки осьминогов, она не отлучается от кладки, не ест все время созревания яиц и погибнет от истощения вскоре после того, как вылупятся маленькие осьминожки.

Самка рифового осьминога охраняет отложенные яйца. Как и все самки осьминогов, она не отлучается от кладки, не ест все время созревания яиц и погибнет от истощения вскоре после того, как вылупятся маленькие осьминожки. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Foto : Kat Zhou/2022 Ocean Art

Самка рифового осьминога охраняет отложенные яйца. Как и все самки осьминогов, она не отлучается от кладки, не ест все время созревания яиц и погибнет от истощения вскоре после того, как вылупятся маленькие осьминожки.

© Foto : Renee Capozzola/2022 Ocean Art

Акулье трио во французской Полинезии.

Акулье трио во французской Полинезии. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Renee Capozzola/2022 Ocean Art

Акулье трио во французской Полинезии.

© Foto : Sarah Teveldal/2022 Ocean Art

Синхронистка Кристина Макушенко во время представления.

Синхронистка Кристина Макушенко во время представления. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Foto : Sarah Teveldal/2022 Ocean Art

Синхронистка Кристина Макушенко во время представления.

© Foto : Dennis M. Corpuz/2022 Ocean Art

Глубоководный осьминог поймал креветку.

Глубоководный осьминог поймал креветку. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Foto : Dennis M. Corpuz/2022 Ocean Art

Глубоководный осьминог поймал креветку.

© Foto : Eunhee Cho/2022 Ocean Art

Макросьемка: мелкие рачки и креветки в морских водорослях.

Макросьемка: мелкие рачки и креветки в морских водорослях. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Foto : Eunhee Cho/2022 Ocean Art

Макросьемка: мелкие рачки и креветки в морских водорослях.

© Foto : Aleksei Permiakov/2022 Ocean Art

Макросьемка: ринофора у берегов Бали.

Макросьемка: ринофора у берегов Бали. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Foto : Aleksei Permiakov/2022 Ocean Art

Макросьемка: ринофора у берегов Бали.

© Foto : Alessandro Buzzichelli/2022 Ocean Art

Танец медузы в голубой бездне.

Танец медузы в голубой бездне. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Foto : Alessandro Buzzichelli/2022 Ocean Art

Танец медузы в голубой бездне.

© Foto : Kat Zhou/2022 Ocean Art

Макросьемка: глаз акулы.

Макросьемка: глаз акулы. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Foto : Kat Zhou/2022 Ocean Art

Макросьемка: глаз акулы.

© Foto : Lawrence Alex Wu/2022 Ocean Art

Морские коньки.

Морские коньки. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Foto : Lawrence Alex Wu/2022 Ocean Art

Морские коньки.

© Foto : Martin Broen/2022 Ocean Art

Прогулка по подводной пещере.

Прогулка по подводной пещере. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Foto : Martin Broen/2022 Ocean Art

Прогулка по подводной пещере.

© Foto : Galice Hoarau/2022 Ocean Art

Зубатка в гнезде на исходе короткого лета в Норвегии.

Зубатка в гнезде на исходе короткого лета в Норвегии. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Foto : Galice Hoarau/2022 Ocean Art

Зубатка в гнезде на исходе короткого лета в Норвегии.

© Foto : PT Hirschfield/2022 Ocean Art

Морской дракончик несет на хвосте кладку яиц .

Морской дракончик несет на хвосте кладку яиц . - Sputnik Узбекистан
12/15
© Foto : PT Hirschfield/2022 Ocean Art

Морской дракончик несет на хвосте кладку яиц .

© Foto : Nicolas Remy/2022 Ocean Art

Рыба-лопаточник у берегов Тасмании.

Рыба-лопаточник у берегов Тасмании. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Foto : Nicolas Remy/2022 Ocean Art

Рыба-лопаточник у берегов Тасмании.

© Foto : Enrico Somogyi/2022 Ocean Art

Макросьемка: жаба во время нереста.

Макросьемка: жаба во время нереста. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Foto : Enrico Somogyi/2022 Ocean Art

Макросьемка: жаба во время нереста.

© Foto : Kuo-Wei Kao/2022 Ocean Art

Крабик смотрится в свое отражение.

Крабик смотрится в свое отражение. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Foto : Kuo-Wei Kao/2022 Ocean Art

Крабик смотрится в свое отражение.

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