Мама-осьминог и акулье трио: победители конкурса Ocean Art Underwater Photo 2022

Самка рифового осьминога охраняет отложенные яйца. Как и все самки осьминогов, она не отлучается от кладки, не ест все время созревания яиц и погибнет от истощения вскоре после того, как вылупятся маленькие осьминожки.
Самка рифового осьминога охраняет отложенные яйца. Как и все самки осьминогов, она не отлучается от кладки, не ест все время созревания яиц и погибнет от истощения вскоре после того, как вылупятся маленькие осьминожки.
Акулье трио во французской Полинезии.
Синхронистка Кристина Макушенко во время представления.
Глубоководный осьминог поймал креветку.
Макросьемка: мелкие рачки и креветки в морских водорослях.
Макросьемка: ринофора у берегов Бали.
Танец медузы в голубой бездне.
Макросьемка: глаз акулы.
Морские коньки.
Прогулка по подводной пещере.
Зубатка в гнезде на исходе короткого лета в Норвегии.
Морской дракончик несет на хвосте кладку яиц .
Рыба-лопаточник у берегов Тасмании.
Макросьемка: жаба во время нереста.
Крабик смотрится в свое отражение.