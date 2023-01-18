https://uz.sputniknews.ru/20230118/80-let-so-dnya-proryva-blokady-leningrada-uzbekistan-i-leningradtsy-31561280.html

80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда: Узбекистан и ленинградцы

80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда: Узбекистан и ленинградцы

Сегодня 18 января на территории бывшего СССР вспоминают прорыв ленинградской блокады. Какую роль сыграла Узбекская ССР в этом историческом событии - читайте в нашем материале.

2023-01-18T18:30+0500

2023-01-18T18:30+0500

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общество

ленинград

блокада ленинграда

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. В эту среду отмечают памятную дату, 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Это произошло под артиллерийскую канонаду и звуки "Интернационала", который на тот момент был гимном СССР. Оркестр играл его прямо в окопах. Красная армия в ходе операции "Искра" смогла пробить коридор вдоль берега Невы шириной до 11 км. До этого дня с Большой землей город соединяла только знаменитая "Дорога жизни" по льду Ладожского озера.В годы Второй мировой войны Узбекистан приютил более 1,5 млн эвакуированных, среди них было более 250 тыс. осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Украины. Подробнее о подвиге узбекского народа - в нашем материале.Начало эвакуации блокадников в УзбекистанВ первые дни эвакуации в Узбекскую ССР 239 воспитанников детских домов были отправлены в Фергану, 280 – в Андижанскую область, 80 – в Ташкент, а 408 – в Бухарскую и Самаркандскую области.Эвакуированных детей распределяли не только по детским домам, их также принимали и узбекские семьи. Так, руководитель республики Усман Юсупов принял в свою семью троих детей.Были семьи, которые принимали к себе по десять детей. Семья Хамида Самадова из Каттакургана приняла более 10 детей. Фатима Касимова приняла десятерых, Жураевы и Ашурхужаевы по 8 детей.Всего за годы войны в республику эвакуировали более 1,5 млн человек, 250 тыс. которых были детьми-сиротами, в том числе и из блокадного Ленинграда. К концу 1943 года в города республики были эвакуированы 4672 ребенка, а в села и деревни – 870 детей. На тот момент в Узбекистане находились 15 108 эвакуированных детей.Семья ШомахмудовыхСемья Шомахмудовых из Ташкента взяла на воспитание 15 детей. У кузнеца Шоахмада Шомахмудова и его жены Бахри Акрамовой своих детей не было. В момент, когда они начали забирать эвакуированных сирот, Шаахмету было 53 года, а его супруге 40. Они начали приходить на железнодорожный вокзал, куда прибывали поезда из охваченных войной районов, и в распределительном пункте забирать одного ребенка за другим. Среди принятых ребят были русские, татары, украинцы, евреи, казахи, узбеки, чуваши и молдаване.После войны четверо из приемных детей возвратились к нашедшим их родным. Двое ребят, Муаззам и Михаил, впоследствии полюбили друг друга и создали семью.Один из детей Федор Кульчиковский, которого в семье Шомахмудовых звали Юлдаш, после 45 лет разлуки встретился со своей бабушкой на Украине. Дарье Кульчановской на тот момент уже было 104 года.Именем Шамахмудова названа одна из улиц Ташкента. 26 мая 1982 года в Ташкенте на площади, получившей название "Дружбы народов", был установлен памятник семье Шамахмудовых — монумент Дружбы народов. В центре монумента расположена скульптурная композиция, запечатлевшая семью кузнеца Шамахмудова.Сколько детдомов было в УзССРВ Узбекистан эвакуировали не только детей, но и детские дома. В 1941-42 годах с близлежащих к фронту территорий в Узбекистан были переведены 78 детских домов: пять из них разместили в Ташкенте, десять – в Фергане, четыре – в Самаркандской области, девять – в Наманганской, 13 – в Андижанской и девять – в Бухарской.Затем 28 детских домов расформировали, а их воспитанников распределили по существующим детским домам, интернатам и другим учреждениям. Кроме того, детей отдавали под персональную или общественную опеку.Если до Второй мировой войны в республике было 106 детских домов, где проживали 12 тыс. воспитанников, то к 1945 году в стране насчитывалось уже 263 детских дома с 31,3 тыс. детей."Ленинградский монумент" в ТашкентеВ данное время в Ташкенте устанавливают "Ленинградский монумент" в знак благодарности узбекскому народу, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.В ходе своего визита в Узбекистан в ноябре прошлого года губернатор Ленинградской области Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии установки закладного камня в мемориальном комплексе "Парк Победы".Известно, что к созданию памятника привлекли ташкентских и петербургских архитекторов. Памятник оформят с учетом национальных традиций.Память о блокаде ЛенинградаВ Узбекистане бережно хранят память о Великой Отечественной войне и подвиге узбекского народа. На фронт из республики в те годы ушли 2 млн жителей. Более трети из них не вернулись домой. Сейчас в Узбекистане проживают около 20 бывших ленинградских блокадников.За боевые подвиги свыше 200 тыс. солдат и офицеров УзССР были удостоены наград. Из них 301 – Герой Советского Союза, а 70 жителей республики стали полными кавалерами ордена Славы.Кроме этого, с первых дней войны республика заняла передовые позиции в экономическом обеспечении фронта. Узбекистан стал одним из центров оборонной промышленности. Кроме переориентации уже имевшегося производства на изготовление вооружения и военной техники, сюда было эвакуировано более 150 промышленных предприятий.Так, в Ташкенте создали мемориальный комплекс "Парк Победы", который увековечивает память о подвиге советского народа в годы Второй Мировой.Концепция комплекса разработана в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "О достойном праздновании 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне" от 23 октября 2019 года. В 2020 году, несмотря на карантинные меры в Ташкенте, связанные с пандемией COVID-19, строительство комплекса велось в трёхсменном режиме, и парк был открыт в срок — 9 мая, в день празднования 75-й годовщины победы над фашистской Германией.

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2023

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Алина Ниязбакиева

80 лет со дня прорыва блокады ленинграда узбекистан и ленинградцы сегодня 18 января на территории бывшего ссср вспоминают прорыв ленинградской блокады какую роль сыграла узбекская сср в этом историческом событии читайте в нашем материале 80 летие прорыва блокады ленинграда путин посетил мемориал фото видео встретился с ветеранами парк победы рубежный камень невский пятачок музей обороны и блокады ленинграда ташкент парк победы ода стойкости семья шомахмудовых шомахмудов шамахмудов