https://uz.sputniknews.ru/20230118/britanskie-tanki-challenger-na-ukraine-byt-ili-ne-byt-31540976.html

Британские танки Challenger на Украине: быть или не быть

Британские танки Challenger на Украине: быть или не быть

Пустеющие оружейные арсеналы стран Запада и отсутствие военных побед во всей 73-летней истории НАТО не позволяют рассчитывать на успех в прокси-войне с Россией.

2023-01-18T09:55+0500

2023-01-18T09:55+0500

2023-01-18T09:55+0500

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Мифология о "лучших в мире" западных технологиях, артиллерийских и зенитных системах, бронетранспортерах и танках, стратегии и тактике разрушается суровой реальностью украинского ТВД, и превосходством русского оружия.Коллективный Запад продолжает с опаской подсчитывать количество тяжелой бронетехники, необходимое киевскому режиму для гипотетической победы над Россией. Британский министр обороны Бен Уоллес 16 января подробно рассказал о "самом значительном пакете военной помощи", который Великобритания пообещала Украине. Пакет включает основные боевые танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS90, сотни единиц бронетехники, 100 тысяч артиллерийских снарядов, а также четыре ударных вертолета Apache. При этом в Лондоне присутствует понимание, что отправка 14 танков "важна, и демонстрирует лидерство Великобритании", однако "для победы Украине нужно более 300 танков и более 500 БМП". Разумеется, предназначенные "для развертывания исключительно на Западе Украины" вертолеты Apache с противотанковыми ракетами Hellfire на обстановку в зоне СВО не повлияют, и могущество британского ВПК не воскресят (об этом чуть ниже).В строю британской армии – двести танков Challenger 2, в бундесвере и войске польском – менее 500 танков Leopard 2 (таких танков в 13 европейских странах – всего около двух тысяч). По данным западных аналитиков, Россия занимает первое место в мире по количеству и качеству основных боевых танков (более 12 тысяч), с отрывом от США (2-е место) в 7000 единиц. Даже без учета уникальных производственных возможностей Уралвагонзавода, в опосредствованном или даже прямом бронетанковом противостоянии с Россией на украинском ТВД страны НАТО могут надеяться лишь на чудо.За время СВО российские войска уничтожили более 2000 танков и 5500 единиц прочей бронетехники ВСУ, 3840 артиллерийских орудий. В числе уничтоженных оказались и ранее поставленные Западом 4000 единиц бронетехники и гаубиц. Такая статистика (среднемесячная "демилитаризация" около 700 единиц бронетехники ВСУ) подчеркивает принципиальную бессмысленность поставок США и НАТО – войска РФ в зоне СВО уничтожат любое возможное количество западной военной техники. Не касаясь даже того, что натовские танки требуют иной подготовки, тактики и материально-технического обеспечения, чем советские образцы, к которым привыкли украинские военнослужащие. Само время работает против киевских марионеток США."Постукраинское будущее"Британское издание Guardian считает, что для большого контрнаступления Украине необходимо не менее 100 натовских танков. Главком ВСУ Валерий Залужный ранее требовал у Запада 300 танков и 700 БМП – только для одной наступательной операции на Мелитополь. Агентство Bloomberg подсчитало, что Киев за 10 месяцев получил от Запада 410 советских танков, и всего более 4 тысяч единиц бронетехники (которые уничтожены). Очевидно, не в коня корм. Результат боевых действий предопределен, и принципиально не зависит от количества поставленного ВСУ оружия. На Западе понимают, что натовские танки в зоне СВО Россия безусловно уничтожит. Пострадает международная репутация (маркетинговая мифология) "Челленджеров" и "Леопардов", упадут рыночные продажи. Издание Military Watch раскритиковало устаревшее нарезное орудие, "посредственное" управление огнем, "ограниченную степень подвижности" Challenger 2, и предсказало, что британские и немецкие 70-тонные монстры до передовой в Донбассе не доедут: "Их не предполагается размещать вблизи линии фронта, а вместо этого они будут доставлены для ознакомления украинских сил с машинами, чтобы облегчить более плавный переход к этому классу в будущем". А чем же располагают ВСУ в настоящем?Администрация США в начале января утвердила 29-й пакет помощи Украине на 3 млрд долларов, который включает 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW, 100 бронетранспортеров M113, 18 самоходных гаубиц калибра 155-мм (и 70 тысяч снарядов к ним), 36 буксируемых гаубиц калибра 105 мм (и 95 тысяч снарядов к ним). Все это устаревшее вооружение (БМП Bradley эксплуатируется более 40 лет, БТР M113 – с 1960 года) передается ВСУ из запасов Пентагона. Количество и качество американской бронетехники "тактического преимущества" не обеспечит, поскольку усталость металла никто не отменял (требуется ремонт или модернизация).Аналогичный подход практикуют европейские союзники США. В итоге страны НАТО массово сбрасывают на украинский ТВД откровенный "металлолом", который предназначен не столько для стрельбы, сколько для учебы. Североатлантический альянс готовится к военным конфликтам будущего.Западные аналитики сегодня всерьез озабочены перевооружением НАТО "для постукраинского будущего", то есть Украина в нынешнем виде уже списана со счетов. Издание Breaking Defense отметило: "После нескольких лет приоритетного внимания к контртеррористическим операциям альянс снова полностью сосредоточился на России", и "без стеснения извлекает тактические и технологические уроки из современных боевых действий на Украине".Высокопоставленный британский военачальник сообщил, что в ходе оперативного анализа британская армия почувствовала себя "очень некомфортно". Щедрость Лондона в поставках техники для ВСУ резко контрастирует с проблемами приобретения новых вооружений для собственной, британской армии. На программу разработки и производства бронированных разведывательных машин Ajax за 10 лет потрачено 4 млрд фунтов стерлингов (4,9 млрд долларов), однако 589 машин Ajax существуют только в виде контракта.Суть проблем Запада: США и НАТО не располагают эффективным оружием для военной победы над Россией, и находятся в стратегическом тупике. "Контролируемая" эскалация в зоне СВО создает прямые (неотвратимые) угрозы Вашингтону и его европейским союзникам. Антироссийские экономические санкции не работают. Куда ни кинь, всюду клин. На украинском ТВД коллективный Запад обречен на очередное (после Вьетнама, Ирака, Афганистана и Сирии) унизительное геополитическое поражение.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Положительная динамика СВО: горячий Донбасс и "музыка Вагнера"

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