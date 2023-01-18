https://uz.sputniknews.ru/20230118/gde-chasche-otdyxali-uzbekistantsy-v-2022-godu---infografika-31559417.html
Где чаще отдыхали узбекистанцы в 2022 году - инфографика
Где чаще отдыхали узбекистанцы в 2022 году - инфографика
Всего за прошлый год 5,2 млн узбекистанцев отправились за границу с туристической целью. Какие страны выбирали граждане для отдыха в 2022 году - смотрите в нашей инфографике.
2023-01-18T17:52+0500
2023-01-18T17:52+0500
2023-01-18T17:52+0500
инфографика
узбекистанцы
отдых
туризм
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граждане узбекистана
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Sputnik Узбекистан
где чаще отдыхали узбекистанцы в 2022 году инфографика всего за прошлый год 5 2 млн узбекистанцев отправились за границу с туристической целью. какие страны выбирали граждане для отдыха в 2022 году смотрите в нашей инфографике госкомстат самые популярный направления для отдыха
где чаще отдыхали узбекистанцы в 2022 году инфографика всего за прошлый год 5 2 млн узбекистанцев отправились за границу с туристической целью. какие страны выбирали граждане для отдыха в 2022 году смотрите в нашей инфографике госкомстат самые популярный направления для отдыха
Где чаще отдыхали узбекистанцы в 2022 году - инфографика
Всего за прошлый год 5,2 млн узбекистанцев отправились за границу с туристической целью. Какие страны выбирали граждане для отдыха в 2022 году - смотрите в нашей инфографике.