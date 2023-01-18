Где чаще отдыхали узбекистанцы в 2022 году - инфографика

Подписаться на

Всего за прошлый год 5,2 млн узбекистанцев отправились за границу с туристической целью. Какие страны выбирали граждане для отдыха в 2022 году - смотрите в нашей инфографике.