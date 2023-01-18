https://uz.sputniknews.ru/20230118/ischenko-ukraina-oslabila-vashington-ssha-utratili-vozmojnost-razvyazyvat-voyny-31550527.html

Ищенко: Украина ослабила Вашингтон, США утратили возможность развязывать войны

Ищенко: Украина ослабила Вашингтон, США утратили возможность развязывать войны

Украина оказалась в положении, когда уже отчетливо видна нехватка как в людских ресурсах, так и в технике.

2023-01-18T11:31+0500

2023-01-18T11:31+0500

2023-01-18T11:31+0500

видео

украина

вашингтон

сша

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/11/31538313_0:0:1276:717_1920x0_80_0_0_4813d6f4a4c9d4afd3bc2e2461985df1.png

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Из-за этого Запад уже не рассчитывает переломить ход боевых действий руками Украины, считает он. Почему американцы боятся переговоров на российских условиях? Сколько людей осталось на Украине после нескольких волн эмиграции и боевых действий? Как польские солдаты смотрят на перспективу вступления Варшавы в войну с Россией? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

вашингтон

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

украина оказалась в положении когда уже отчетливо видна нехватка как в людских ресурсах так и в технике ищенко украина ослабила вашингтон сша утратили возможность развязывать войны