https://uz.sputniknews.ru/20230118/ischenko-ukraina-oslabila-vashington-ssha-utratili-vozmojnost-razvyazyvat-voyny-31550527.html
Ищенко: Украина ослабила Вашингтон, США утратили возможность развязывать войны
Ищенко: Украина ослабила Вашингтон, США утратили возможность развязывать войны
Украина оказалась в положении, когда уже отчетливо видна нехватка как в людских ресурсах, так и в технике.
2023-01-18T11:31+0500
2023-01-18T11:31+0500
2023-01-18T11:31+0500
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украина
вашингтон
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Из-за этого Запад уже не рассчитывает переломить ход боевых действий руками Украины, считает он. Почему американцы боятся переговоров на российских условиях? Сколько людей осталось на Украине после нескольких волн эмиграции и боевых действий? Как польские солдаты смотрят на перспективу вступления Варшавы в войну с Россией? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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украина оказалась в положении когда уже отчетливо видна нехватка как в людских ресурсах так и в технике ищенко украина ослабила вашингтон сша утратили возможность развязывать войны
украина оказалась в положении когда уже отчетливо видна нехватка как в людских ресурсах так и в технике ищенко украина ослабила вашингтон сша утратили возможность развязывать войны
Ищенко: Украина ослабила Вашингтон, США утратили возможность развязывать войны
Украина оказалась в положении, когда уже отчетливо видна нехватка как в людских ресурсах, так и в технике.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Из-за этого Запад уже не рассчитывает переломить ход боевых действий руками Украины, считает он. Почему американцы боятся переговоров на российских условиях? Сколько людей осталось на Украине после нескольких волн эмиграции и боевых действий? Как польские солдаты смотрят на перспективу вступления Варшавы в войну с Россией? Обо всем этом смотрите в нашем видео.